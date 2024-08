OL ‍: Fulham revient à la charge, le dossier Cherki relancé

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

L’Olympique Lyonnais souhaite vendre Rayan Cherki et a trouvé un accord avec Fulham pour le transfert de son milieu offensif. Malgré le refus du joueur de rallier Londres, le club anglais insiste depuis plusieurs heures pour le convaincre.

Rayan Cherki portera-t-il à nouveau le maillot de l’Olympique Lyonnais ? Le milieu offensif franco-algérien a manqué le début de saison en raison de sa participation aux Jeux Olympiques de Paris sous les ordres de Thierry Henry. Absent à Rennes le week-end dernier pour le compte de la première journée de Championnat, Cherki n’est pas certain de réintégrer l’équipe. D’ailleurs, ses dirigeants l’ont considéré comme étant un membre à part entière du loft. Les Gones ne comptent plus sur leur pépite, à qui il ne reste plus qu’une année de contrat dans le Rhône. Malgré l’intérêt de Leipzig, du PSG ou encore du Borussia Dortmund, c’est bien Fulham qui a avancé ses pions dans ce dossier. Un accord de 15 millions d’euros + 5 millions de bonus a été trouvé avec l’OL ces dernières heures au sujet du transfert de Cherki.

Cherki ne veut pas aller à Fulham, les Cottagers insistent

🚨🆕 #TransferNews 🇫🇷

Fulham has reached an agreement with Lyon to sign 21-year-old French player Rayan Cherki for a fee of £12.7 million, with an additional £4 million in add-ons.



⌛However, Cherki has informed Lyon’s directors that he is not keen on moving to Fulham. Despite… https://t.co/kdnghXlapw pic.twitter.com/sU4wOKtEQ6 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 22, 2024

Cependant, le principal intéressé n’est pas très chaud à l’idée de rallier la formation londonienne, et il l’a d’ailleurs informé à ses dirigeants comme l'explique L'Equipe ces dernières heures. Malgré cela, Fulham n’a pas abandonné l’idée de le recruter et poursuit les négociations pour tenter de convaincre le joueur de 21 ans de rejoindre les pensionnaires de Craven Cottage, selon les informations du journaliste Ekrem Konur. La source précise également que le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, courtisans de longue date, sont toujours présents dans le dossier, et sont plus enclins à convaincre Cherki, ce qui a conduit ce dernier à refuser la destination Fulham, 13ème du dernier championnat d’Angleterre. A moins de dix jours de la fin du mercato, le dossier Cherki est l’un des derniers mouvements chauds de l’été et ne livrera son verdict qu’à quelques heures de la date butoir. Les Cottagers rêvent encore de faire le gros coup avec un jeune joueur, mais aussi expérimenté pour son âge.