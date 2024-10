OL ‍: Fofana explose, son concurrent rend les armes

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Malgré un secteur offensif plus que fourni, Pierre Sage a trouvé son trio titulaire en attaque. L'OL fait confiance à Lacazette, Cherki et Fofana. Le jeune belge fait l'unanimité en ce moment, même chez un Said Benrahma devenu de fait remplaçant.

L'OL n'aura pas regretté longtemps Bradley Barcola, parti au PSG 6 mois seulement après s'être révélé en Ligue 1. Les Rhodaniens ont déniché une nouvelle pépite au poste d'ailier. Il s'agit de Malick Fofana, transféré depuis La Gantoise en janvier dernier. Le jeune belge monte en puissance à Lyon. Après des entrées en jeu tranchantes en fin de saison dernière, Fofana s'est imposé comme un titulaire solide à l'OL. Pierre Sage lui fait confiance et il a de quoi puisque le jeune homme de 19 ans en est à 4 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues.

Benrahma adoube Malick Fofana

Cette grande forme de Fofana a surtout simplifié le travail de l'entraîneur lyonnais. Avec le retour tonitruant de Rayan Cherki, Pierre Sage a choisi les deux jeunes joueurs pour accompagner Alexandre Lacazette en attaque. Exit donc Gift Orban, Georges Mikautadze, Ernest Nuamah ou encore Said Benrahma. Ce dernier avait pourtant été l'un des hommes forts du club dans la folle remontée de la fin de saison dernière.

Mais, l'Algérien n'est pas amer pour autant. En effet, en conférence de presse avant OL-Besiktas, il a encensé Malick Fofana. Très talentueux, le Belge est aussi de plus en plus apprécié pour sa personnalité dans le vestiaire lyonnais. « C’est un jeune joueur incroyable, respectueux, super talentueux. Ça fait plaisir de le voir exploser et montrer ses qualités. Je lui parle beaucoup, je l’encourage. Il est impressionnant dans tous les aspects », a t-il indiqué aux journalistes. S'il continue sur sa lancée notamment en Ligue Europa ce jeudi, Malick Fofana pourrait vite devenir le chouchou numéro 1 de tout un club.