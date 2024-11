OL ‍: Fofana est énorme, Tolisso lui donne un précieux conseil

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'OL n'a pu faire mieux que match nul (1-1) face au LOSC en Ligue 1. Encore une fois, Malick Fofana aura marqué des points au yeux des fans et observateurs rhodaniens.

L'OL a calé une nouvelle fois en Ligue 1 ce vendredi soir. Sur la pelouse de Lille, les hommes de Pierre Sage sont passés à côté pendant une période. Heureusement, les Dogues n'ont marqué qu'un seul but pendant ce temps, ce qui a permis aux Gones de revenir en fin de rencontre grâce à Malick Fofana. Le Belge prend de plus en plus d'épaisseur à l'OL. Le joueur offensif apporte un vrai plus pour sa formation. De quoi lui promettre un bel avenir dans le Rhône et lui donner le respect de ses coéquipiers. Pour Corentin Tolisso, Malick Fofana est une pépite comme il a rarement vu, même s'il se doit d'encore progresser au plus haut niveau.

Malick Fofana, c'est impressionnant

Au sortir du match nul à Lille, l'ancien du Bayern Munich a indiqué à la presse concernant le natif d'Aalst : « J'essaye de lui parler pour l'aider. Il a du talent, il travaille beaucoup et il a la tête sur les épaules, c'est ce qui fait sa force. L'année dernière, il est bon en rentrant maintenant il a passé un palier en étant titulaire et il continue d'être bon. Il doit être capable d'être régulier sur une moitié de saison puis une entière j'espère qu'il va continuer comme ça ». En 13 rencontres disputées avec l'OL cette saison toutes compétitions confondues, Malick Fofana a marqué 5 buts pour 2 passes décisives données. Des statistiques encourageantes, d'autant qu'elles ont eu un véritable impact pour les récents résultats de l'Olympique Lyonnais. A 19 ans, Fofana semble progresser rapidement, pour le plus grand bonheur de sa direction. Estimé à 15 millions d'euros, il pourrait en valoir beaucoup plus s'il continue sur sa lancée.