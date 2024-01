OL ‍: Fofana a passé sa visite médicale mais le transfert attend

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL va vite pour le transfert du jeune belge Malick Fofana. Cependant, La Gantoise n'est pas aussi pressée...

Malick Fofana fonce vers l'OL. Depuis lundi, il est clair que l'OL a tout en main pour transférer au plus vite le jeune belge de 18 ans. Selon les dernières informations, l'ailier de 18 ans est venu dans le Rhône ce mardi pour passer sa visite médicale. Une bonne nouvelle pour la réussite du transfert même si Le Progrès se montre plus nuancé. Pour le journal rhônalpin, « le transfert de Fofana n'est toujours pas officiel entre l'OL et La Gantoise ». Simple contretemps ou réel blocage sur le plan financier ? Connaissant les récentes difficultés de l'OL sur le mercato, les supporters lyonnais peuvent transpirer un peu...