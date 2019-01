OL : Fantomatique contre l'ASSE, ce Lyonnais prend très cher

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Titulaire sur le côté droit de l’attaque lyonnaise contre Saint-Etienne dimanche soir à Geoffroy-Guichard, Bertrand Traoré n’a pas livré une grande prestation. Et pour cause, le Burkinabé a de loin été le Lyonnais le moins dangereux. Pas d’une grande aide défensive pour Kenny Tete et brouillon dans ses choix offensifs, l’ancien attaquant de Chelsea a perdu des points dans le Forez. Et le journal L’Equipe n’a pas manqué de souligner sa prestation indigeste, en lui attribuant une note de 3/10 qui fait très mal.

« Il n’a pas bien attaqé et il a très mal défendu, ce qui ne sauve pas grand-chose de son match. Il a été remplacé par Dembélé, qui a réussi son entrée avec de très bons appels. Surtout, il a offert de la profondeur avant d’inscrire le but décisif, son deuxième de la semaine » explique le quotidien. Autant dire que lors des prochains matchs de l’OL, l’international espoirs français pourrait bien chiper la place de Bertrand Traoré. Même si les deux joueurs n’évoluent pas dans la même position, ce qui pourrait entraîner un nouveau changement tactique de la part de Bruno Genesio, lequel était revenu à une défense à quatre face aux Verts ce dimanche soir.