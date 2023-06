OL ‍: Faivre à la fois indésirable et précieux pour Textor

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Suite à son prêt convaincant au FC Lorient, Romain Faivre n’entre toujours pas dans les plans de l’Olympique Lyonnais. Mais le milieu offensif pourrait s’avérer précieux pour le propriétaire rhodanien John Textor, sans doute impatient de récolter les liquidités pour la vente de son indésirable.

La pression monte pour John Textor. Avant l’audition à la DNCG prévue le 28 juin, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais doit injecter 60 millions d’euros dans les caisses. Le tout sans trop affaiblir son équipe sur le marché des transferts. On parle effectivement de potentielles ventes de jeunes talents comme le défenseur central Castello Lukeba qui fait l’objet de négociations avec le RB Leipzig. Autant dire que ce départ ne plairait pas à l’entraîneur Laurent Blanc. En revanche, le Cévenol ne s’opposera pas au transfert définitif de Romain Faivre.

L'OL réclame 15 M€

De retour suite à un prêt réussi au FC Lorient, le milieu offensif peut lui aussi permettre à John Textor d’atteindre l’objectif fixé par le gendarme financier. L’Olympique Lyonnais, qui ne retient toujours pas l’ancien Brestois, a fixé son prix à 15 millions d’euros. Pas de quoi refroidir ses nombreux prétendants parmi lesquels on citait Crystal Palace, Everton et Fulham. Et voici que le journal L’Equipe ajoute le FC Séville, le Bayer Leverkusen et le Stade Rennais à la liste des courtisans. De quoi se frotter les mains pour l’actionnaire majoritaire des Gones. De son côté, le FC Lorient apprécie moins cette rude concurrence.

INFO OUEST-FRANCE. Le FC Lorient a fait une offre proche de 12 millions € à Lyon pour acheter Faivre https://t.co/6YCtw3F7c9 — Ouest-France Sports (@sports_ouest) June 24, 2023

Les Merlus, totalement convaincus pendant le prêt de Romain Faivre, souhaitent absolument le conserver. Le quotidien sportif affirme que le président Loïc Féry vise un gros coup sur ce dossier, notamment afin de convaincre son entraîneur Régis Le Bris de rester. Le pensionnaire du Moustoir n’a donc pas perdu de temps et aurait, selon le média régional Ouest-France, transmis une offre légèrement inférieure à 12 millions d’euros. Ce n’est pas encore le montant demandé par l’Olympique Lyonnais. Mais la proposition devrait au moins représenter une bonne base pour négocier.