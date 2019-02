OL : Entrainer loin de Lyon, Genesio s'attaque à ce cliché tenace

Dans : OL, Ligue 1, Foot Europeen.

Enfant de l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio se dit prêt à quitter son club de toujours pour aller entraîner ailleurs.

D'ici à la fin du mois de mars, Bruno Genesio saura de quoi son avenir sera fait. À Lyon ou pas. Alors que Jean-Michel Aulas souhaitait attendre la fin de la saison pour prolonger ou non le contrat de son entraîneur, le président des Gones a finalement décidé d'avancer cette deadline au mois prochain. Le 31 mars, les Gones sauront plus ou moins si leur exercice 2018-2019 est réussi ou pas, entre le huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Barça, le parcours en Coupe de France et la Ligue 1. À ce moment-là, le coach en place depuis 2015 aura une idée plus claire vis-à-vis de son futur. Un avenir qu'il ne voit d'ailleurs pas forcément du côté de l'OL.

« Ma priorité est de bien finir ma saison avec l’OL, où je suis très bien. Je n’ai pas de raison, si ça se passe comme cela doit se passer, de vouloir quitter Lyon. Je me sens, bien sûr, capable de pratiquer ailleurs. Peut-être serai-je amené à le faire dans un futur plus ou moins proche. Si je reste à Lyon, ce que j’espère, j’aimerais que ma relation avec le public se normalise parce que c’est important pour moi. Quand j’étais gamin, j’étais supporter de l’OL. J’ai vécu ce que peuvent ressentir les supporters d’aujourd’hui. Et d’avoir une relation parfois un peu compliquée, je trouve que ce n’est pas en rapport avec mon histoire. Mais j’ai tout à l’OL pour m’épanouir. La saison prochaine, j’ai envie d’entraîner, d’être sur le terrain, ici ou ailleurs », a lancé, sur l'AFP, Genesio, qui pourrait avoir des pistes à l'étranger, via sa nouvelle relation avec l'agent Pini Zahavi, s'il venait à quitter Lyon à la fin de cette saison.