Aulas fâché avec Tony Parker, ça s'embrouille à l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Présenté pendant longtemps comme le possible successeur de Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique Lyonnais, Tony Parker met le paquet sur son club de basket. Mais celui qui vient d'intégrer le hall of fame de la NBA est visiblement moins proche de l'ancien propriétaire de l'OL.

Bien avant que la famille Seydoux contraigne Jean-Michel Aulas à vendre OL Groupe à John Textor, le nom de Tony Parker revenait régulièrement dans les conversations lorsqu’il s’agissait de succéder au patron de l’Olympique Lyonnais. Mais forcément, la cession du club a changé les plans, et si l’ancienne star de la NBA, président du club de Villeurbanne et JMA sont encore en relation, il se chuchote que l’ambiance n’est pas aussi amicale et agréable entre les deux hommes. A l’heure où TP vient d’annoncer la signature à venir d’un sponsor énorme pour son club de basket, et a appris samedi qu’il intégrait le hall of fame, ce dernier s’est longuement confié dans Le Progrès sur ses projets à Lyon, et ses relations avec John Textor. Même s’il ne veut pas ouvertement dire que ça ne gaze plus avec Jean-Michel Aulas, il le laisse clairement sous-entendre, même si la direction de l’OL le tente toujours.

Tony Parker président de l'OL, c'est possible

C’est un honneur pour moi d’avoir été élu au Hall of Fame de la NBA en first ballot. Je suis très ému. Je n’aurais jamais pu imaginer, dans mes rêves les plus fous, d’y être un jour. Merci à tous de m’avoir soutenu ! pic.twitter.com/4qmZoMDB9x — Tony Parker (@tonyparker) April 1, 2023

Avec son franc-parler habituel, Tony Parker, qui est également ambassadeur de l’OL pour 2,5 millions d’euros par an, met les cartes sur la table. « Si Jean-Michel Aulas est fâché avec moi ? Le plus important, pour moi, c’est l’Asvel. Qu’elle progresse. C’est comme pour le board de l’OL. Tout le monde dit que je suis parti du board. Mais cela ne s’est pas passé comme ça ! C’est Jean-Michel qui me l’a demandé. Il y avait seize places et neuf nouvelles personnes arrivaient du côté Textor. Ensuite, si on enlevait Jean-Michel (Aulas) et Thierry (Sauvage), il restait cinq places et c’est normal que ce soit les plus anciens qui les aient prises (…) John (Textor) et Mark (Affolter) veulent que je sois encore plus impliqué dans la vie du club et dans le développement aux États-Unis. Et ils aimeraient que je revienne un jour dans le board. Cela se passe très, très bien avec John et Mark. Je veux continuer cette bonne relation, et je n’ai pas en de me focaliser sur les frustrations de Jean-Michel ou de Thierry », lance sans détour Tony Parker, qui semble désormais vouloir uniquement se tourner vers John Textor et personne d’autre, quitte à froisser la susceptibilité de Jean-Miche Aulas, malgré le respect qu’il a pour lui.