OL ‍: Ennemi de l’ASSE, Mikautadze reçoit un avertissement

Par Eric Bethsy

En tant que nouveau venu à l’AS Saint-Etienne, Zuriko Davitashvili a vite compris l’importance du derby contre l’Olympique Lyonnais. Le Géorgien a donc promis de mettre son amitié de côté pour affronter son compatriote Georges Mikautadze.

De retour en France après l’Euro disputé cet été, Zuriko Davitashvili n’a pas tardé à prendre sa décision. L’ailier géorgien, non retenu par les Girondins de Bordeaux avant leur rétrogradation en National, a choisi de monter en Ligue 1 avec l’AS Saint-Etienne. Et ce malgré des approches en provenance d’Italie.

« Je savais que Saint-Etienne s'intéressait à moi dès le moi de mai, a raconté le néo-Stéphanois au média Géo Team. Il était très difficile pour moi de choisir ma nouvelle équipe avant de disputer l'Euro. J'ai reçu un appel. Nous avons eu une conversation sérieuse. Il y avait plusieurs intérêts en Italie. J'ai été contacté par d'autres équipes. J'ai écouté en voulant éviter de me tromper sur ma destination. »

😳 Zuriko Davitashvili’s debut goal in St. Etienne against Villareal 💚 pic.twitter.com/s9mulbBsk6 — Geo Team (@Geo__team) July 27, 2024

« J'ai décidé de rejoindre Saint-Etienne qui est un club historique, a expliqué l’ancien Bordelais. Je savais que l'ASSE avait été dix fois champion de France. J'ai observé cette équipe avant de signer. Une fois que nous avons commencé à discuter, je regardais tout. Je suivais sur Instagram tous les jours pour voir ce qu'il se passait. En arrivant à Saint-Etienne, j'ai tout de suite senti que la ville aimait tellement le football. J'attends avec impatience mes débuts à Geoffroy-Guichard. »

Pas d'amitié lors du derby

Bien sûr, Zuriko Davitashvili attend aussi les confrontations face à l’Olympique Lyonnais. Le milieu offensif a vite été briefé sur l’importance de ce rendez-vous. D’où sa promesse au moment de retrouver son ami et compatriote Georges Mikautadze, nouvelle recrue des Gones. « Je sais que notre principal ennemi est Lyon. Mikautadze et moi sommes des amis proches, mais cette relation sera oubliée pendant le match. Je sais aussi que nous n'échangerons pas nos maillots », a prévenu le renfort des Verts avant les matchs programmés les week-ends du 10 novembre et du 20 avril.