OL : Emerson et Lyon, Aulas a pris sa décision !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A une semaine de la fin du mercato, Chelsea fait le forcing afin de faire revenir Emerson. L'Olympique Lyonnais a pour l'instant tout refusé, l'heure du dernier choix a sonné.

Chelsea s’est imposé dimanche dans le derby contre Tottenham, un match qu’Emerson a probablement suivi devant sa télévision à Lyon. Car même s’il rejoint l’OL cette saison, le défenseur international italien est toujours sous contrat avec le club londonien, et forcément son avenir est directement lié aux performances de la formation de Thomas Tuchel. Sans le vouloir, le joueur de 27 ans se retrouve au cœur d’une énorme négociation entre Chelsea et Lyon, puisque les Blues veulent faire revenir Emerson lors de ce mercato d’hiver suite à la grave blessure de Ben Chilwell. Seul souci, mais de taille, lors des négociations l’été dernier, Juninho a pris soin de réclamer qu’aucune clause de retour anticipé ne soit prévue. Dans un premier temps, les dirigeants de Chelsea avaient refusé, mais finalement ils avaient accepté la condition mise par l’ancien directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. Résultat, si Thomas Tuchel veut réintégrer Emerson, il n’a aucun moyen juridique de le faire. Cependant, l’entraîneur allemand pensait qu’un gros chèque pourrait changer la donne, et c’est pour cela que le champion d’Europe en titre a tendu un chèque de 4 millions d’euros que Jean-Michel Aulas a refusé. Pas de quoi effrayer Chelsea, qui sait que l’entourage du défenseur est favorable à un retour anticipé en Premier League et a donc continué à mettre la pression sur l’OL.

Emerson et Lyon, l'histoire n'est pas finie

Cependant, ce lundi, Le Progrès annonce que l’Olympique Lyonnais a fermement prévenu Chelsea qu’Emerson n’allait pas bouger d’ici la fin du mercato d’hiver. Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont pris une décision ferme et non négociable, l’international italien ira au bout de son prêt à l’OL, quoi que fasse le club anglais. Cette décision est surtout un message envoyé à Peter Bosz, lequel a constaté comme tout le monde qu’Henrique n’est pas vraiment au niveau d’Emerson et qu’en faire le titulaire indiscutable jusqu’à la fin du championnat ne serait pas une bonne chose. Sous le coup de la déception après l’échec brutal dans le dossier Sardar Azmoun, l’entraîneur de Lyon compte sur Emerson et l’idée même de le voir repartir en Angleterre aurait été mal vécue par Bosz. En refusant de céder à Thomas Tuchel, les dirigeants lyonnais veulent envoyer un signal positif à leur entraîneur.