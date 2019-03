OL : Dragué par Aulas au mercato, Olivier Giroud répond !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Cantonné à un rôle de remplaçant à Chelsea depuis des mois, Olivier Giroud s’agace de cette situation.

A 32 ans, l’international français veut retrouver du temps de jeu, et il semble enfin envisager un retour en France, où Marseille et Lyon lui font les yeux doux depuis un bon moment maintenant. Récemment, Jean-Michel Aulas avait même publiquement avoué qu’il adorerait recruter le champion du monde à l’Olympique Lyonnais, et qu’un transfert l’été prochain était envisageable. Pour la première fois, Olivier Giroud a réagi à cet intérêt dans les médias. Interrogé par Le Dauphiné, le buteur de l’Equipe de France a ouvert la porte au club rhodanien…

« On peut imaginer un retour en France, on ne sait pas ce que l’avenir nous réservera. Ce n’est pas la priorité du moment, mais je serai ouvert à toutes les propositions parce que je suis heureux quand je joue. Je sais ce qu’il se dit et je suis très content de l’intérêt de certains clubs français à mon égard. On a cité Lyon car le président en a parlé. C’est un club avec de très bons jeunes, de très bons joueurs, un très bon staff. Sur la scène internationale, on a vu de bons matches de Lyon contre City, ou face à Barcelone, même si le retour a été plus délicat. Lyon est un très bon club, une grande équipe, comme d’autres en France. Bien sûr. J’ai envie de redevenir important, avec la confiance d’un coach. Je ne manque pas de respect aux attaquants en place, notamment le jeune (Moussa) Dembélé qui réussit de belles performances. Je respecte totalement. Je sais aussi qu’à Lyon, on parle de certains départs » a confié Olivier Giroud, qui a croisé la route de Jean-Michel Aulas en Russie pendant la Coupe du monde l’été dernier, et qui ne semble pas contre un transfert à Lyon au mercato…