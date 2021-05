OL : Dortmund va encore mettre Juninho en colère

Dans : OL.

Les médias brésiliens évoquent un intérêt du Borussia Dortmund pour Bruno Guimarães. Bien qu'il soit très proche de Juninho, le joueur de 23 ans a envie de jouer la Ligue des Champions.

Encore en lutte pour le titre à quelques journées de la fin, l'OL a finalement tout perdu. Terminant hors du podium, les Gones ne disputeront pas la Ligue des Champions, et ce pour la deuxième année consécutive. Une catastrophe sportive et économique qui a coûté son poste à Rudi Garcia, qui n'est pas parti de la meilleure des manières, multipliant les clashs interposés avec Juninho ou Jean-Michel Aulas dans la presse. Mais l'entraîneur n'est pas le seul secteur où les Lyonnais vont subir des pertes. Memphis Depay, en fin de contrat, a annoncé son départ du club, et devrait rejoindre le Barça. Le défenseur Djamel Benlamri n'a pas été conservé. Lors d'une récente déclaration, Juninho a évoqué un probable départ de Thiago Mendes également. Mais un autre départ, plus surprenant cette fois, pourrait bientôt voir le jour.

Guimarães vers Dortmund ?

Si l'on en croit les informations révélées par le média brésilien TNTSport, le Borussia Dortmund s'intéresse à Bruno Guimarães, et serait même prêt à débourser 30ME pour s'attacher ses services. Après des débuts tonitruants lors de son arrivée à l'hiver 2020, le joueur de 23 ans était petit à petit revenu dans le rang. Cette saison, il a vu d'autres joueurs passer devant lui dans la hiérarchie (Caqueret, Paquetà, Mendes, Aouar...), ce qui fut d'ailleurs l'un des motifs de la discorde entre Rudi Garcia et Juninho. Ambitieux, le milieu de terrain veut jouer la Ligue des Champions, chose que l'OL ne pourra lui offrir la saison prochaine. Toutefois, au vue de la relation qu'entretiennent les deux hommes, on imagine mal Juninho laisser partir son chouchou sans rien dire. Reste à savoir si le lien entre le directeur sportif de l'OL et Bruno Guimarães suffira à convaincre le joueur de ne pas céder aux sirènes de Dortmund et de la Ligue des Champions.