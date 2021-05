OL : Thiago Mendes veut partir, Juninho valide

Dans : OL.

Ca va bouger à Lyon cet été, avec le départ de Memphis Depay mais pas uniquement. Thiago Mendes a aussi de bonnes chances de partir.

Lors d’un entretien accordé à la chaîne officielle de l’Olympique Lyonnais, le directeur sportif Juninho a confirmé les velléités de départ de Thiago Mendes. « Si on reçoit une proposition, on va bien l'écouter. Peut-être que l'idéal est qu'il parte, lui aussi a un peu envie de partir. On a discuté avec lui. Est-ce qu'il a fait de super matches ? Chacun sa façon de juger... » a lâché Juninho, dont les propos laissent assez peu de place au doute quant à l’avenir de Thiago Mendes. Le secteur offensif de Lyon devrait également être chamboulé cet été. Mais selon Juninho, l’OL ne prévoit pas de recruter un avant-centre, malgré le départ de Memphis Depay.

« L’OL n'a pas besoin d'un joueur dans l'axe, d'un numéro 9. Je pense qu'on a besoin d'un ailier, qui va vite, qui élimine et qui défend. Ce n'est pas facile, ce sont des joueurs qui sont chers. Il ne faut pas oublier qu'on a Tino Kadewere qui est un avant-centre, il a joué sur le côté, mais ce n'est pas son poste. Karl (Toko-Ekambi) a fait une bonne saison et peut-être qu'on va avoir Moussa (Dembélé). On compte sur lui. Si l'Atlético décide de lever l'option, il restera là-bas. S'il ne la lève pas, on va le recevoir les bras ouverts. On a des milieux capables de marquer mais je pense qu'on a des manques sur les côtés. Je pense que la deuxième saison d'Islam (Slimani) va être meilleure, sa relation avec l'entraîneur n'était pas bonne non plus. Tino aussi va continuer à marquer des buts s'il joue avant-centre » a-t-il expliqué. Des révélations qui donnent de gros indices quant au mercato de l’Olympique Lyonnais, qui piste Randal Kolo-Muani de Nantes dans ce rôle d’ailier rapide et capable d’éliminer.