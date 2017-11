OL : Domenech écoeuré par la rivalité Mariano-Memphis

Dans : OL, Ligue 1.

Raymond Domenech sait mieux que quiconque que des rivalités internes peuvent faire exploser un groupe, et ce dimanche, à quelques heures du derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais, l'ancien sélectionneur français évoque dans L'Equipe les récents événements intervenus à l'OL entre Mariano Diaz et Memphis Depay. Pour Domenech, tout cela est inadmissible, mais il avoue que Bruno Genesio ne peut pas réellement trouver de solution facile si ses deux attaquants persistent à avoir un tel comportement.

« Pauvre Bruno. Être entraîneur dans un club de ce niveau et se retrouver dans la cour de l’école à gérer des gamins qui se disputent le ballon de la récré, quel calvaire. Il y a tellement de vrais problèmes à régler dans une équipe. Et pourtant, il a la recette. Avoir supporté les caprices de Fekir la saison dernière sans donner de signes d’agacement, sans briser sa relation avec lui, est un exploit digne d’un grand manager. Lui donner le brassard cette saison ? Une idée géniale, quand on voit sa transformation. Le souci, c’est qu’il ne peut pas nommer capitaine tous les joueurs pour leur donner le sens des responsabilités. Comment faire ? Une psychanalyse ? Compliqué, et le football n’en laisse pas le temps. Des gifles ? En les mettant sur le banc ou en les sortant, il l’a fait, mais l’effet a été de courte durée. Le naturel a vite repris le dessus (...) Peut-être que ce soir, dans le Chaudron, ils oublieront qu’ils s’appellent Depay, Traoré, Mariano, et se souviendront qu’ils portent le même maillot, celui de l’OL », écrit, dans le quotidien, Raymond Domenech, qui compte donc sur les valeurs du derby pour effacer au moins pendant 90 minutes ces soucis de comportement.