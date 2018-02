Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Dimanche après-midi, Lyon a concédé un nouveau match nul après avoir mené au score, cette fois face à l'ASSE au Groupama Stadium.

Une mauvaise habitude que sont en train de prendre les hommes de Bruno Genesio, désormais habitués à abandonner des points en cours de route après avoir fait le plus dur au tableau d’affichage. Consultant pour la Chaîne L’Equipe, Raymond Domenech est revenu sur ce problème de l’équipe rhodanienne. « Lyon n’a pas cette capacité à conserver un résultat, ils n’ont pas les joueurs pour réussir cela. Ils ont des joueurs qui sont là pour se faire plaisir, mais parfois il faut savoir passer du « mode artiste » au « mode chiffonnier ». Et eux, ils ne savent pas le faire. C’est uniquement un problème de joueurs et d’état d’esprit. Ils ont des capacités pour marquer, mais il faut aussi avoir la capacité de se replacer et de faire les efforts » a expliqué l’ancien sélectionneur des Bleus.

Ce dernier est également revenu sur les prestations individuelles des joueurs contre Saint-Etienne. Et selon Raymond Domenech, un joueur a carrément été « dramatique » face aux hommes de Jean-Louis Gasset, il s’agit de Bertrand Traoré, qu’il a trouvé particulièrement en difficulté. « Face à l’ASSE, un joueur comme Traoré a été dramatique. En plus de mal défendre, il a perdu un nombre de ballons incalculable » s’est lâché Raymond Domenech, sans doute frustré par le résultat final de ce derby…