OL ‍: DNCG et mercato, Textor prévient tout le monde

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

John Textor s’est justifié du montant du transfert de Niakhaté, arrivé cet été à l’OL contre un chèque de 32 millions d’euros en provenance de Nottingham Forest.

La fin de la trêve internationale est actée, place à la reprise des championnats ! Alors que l’Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse du RC Lens pour l’un des chocs de la 4ème journée de Ligue 1, John Textor en a profité pour organiser une conférence de presse dans laquelle l’Américain a dressé le bilan du mercato estival qui a été agité dans le Rhône. Le mercato a été marqué dans le sens des arrivées par le renfort de Moussa Niakhaté (32 millions d’euros) et la levée de l’option d’achat d’Orel Mangala (environ 30 millions d’euros), soit les deux joueurs les plus chers de l’histoire de l’OL. Des montants qui ont fait polémique, d’autant que le dernier cité a rejoint Everton en prêt avec option d’achat à la fin du mercato. Interrogé à ce sujet, Textor a justifié le prix d’achat de Niakhaté (28 ans), sur qui l’homme d’affaires croit beaucoup.

Textor défend le montant d’achat de Niakhaté

🎙 Notre Président John Textor évoque le mercato et se projette sur la saison 👊🔴🔵



💻📱 Suivez la conférence de presse en direct sur YouTube 👉 https://t.co/GhrrZoS9tK pic.twitter.com/GjA5yOaUSW — Olympique Lyonnais (@OL) September 11, 2024

John Textor ne regrette pas du tout d’avoir sorti le chéquier pour le défenseur sénégalais, qui sortait de deux années à Nottingham Forest en Premier League : « A cette période, j'avais besoin d'un défenseur central gaucher capable de jouer en Ligue 1 et en Europa League. Donnez moi la liste des joueurs disponibles à cette période. Nayef Aguerd coûtait 40 millions d'euros. On a regardé Marc Guéhi, mais Niakhaté est aussi bon, Crystal Palace a refusé 60 millions pour lui. Alors trouvez moi le défenseur gaucher qui permettra de battre Tottenham en Europa League. Et c'est mon argent !», a-t-il affirmé devant les journalistes ces dernières heures. Un succès à Lens ce dimanche serait synonyme de deuxième victoire consécutive, mais les performances de Niakhaté seront un baromètre de la réussite ou non du mercato de Textor cet été. Avec les départs de Lovren et O’Brien, l’OL se cherche un nouveau patron en défense centrale et Niakhaté correspond en tout cas à ce profil. Il en a tout cas l'étiquette sur le dos depuis son transfert.