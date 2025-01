OL ‍: Deschamps va rappeler Tolisso, la révélation maladroite

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Très en vue avec l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso peut prétendre à un retour en équipe de France. En tant que supporter des Gones, le vice-président de la Fédération Française de Football Jean-Michel Aulas s’attend à voir le sélectionneur Didier Deschamps rappeler le milieu de terrain.

Même s’il a annoncé son départ après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps sera sans doute traité de la même manière. Le sélectionneur de l’équipe de France n’échappera pas aux critiques, ni aux pressions à l’approche de ses listes. La prochaine ne sera dévoilée qu’en mars prochain. Et pourtant, certains se projettent déjà sur les choix du Bayonnais. C’est notamment le cas de Jean-Michel Aulas.

Didier Deschamps : « J’ai fait mon temps » https://t.co/VpJfC3NzZC — Foot01.com (@Foot01_com) January 8, 2025

Impressionné par la saison de Corentin Tolisso à l’Olympique Lyonnais, l’ancien président du club rhodanien ne voit pas comment le milieu de terrain pourrait manquer le quart de finale de Ligue des Nations contre la Croatie. « Si Corentin Tolisso mérite les Bleus ? Bien sûr, a répondu le dirigeant de la Fédération Française de Football au Média Carré. Il sera dans la prochaine liste. Si c'est le vice-président de la FFF qui parle ? Non, c'est Jean-Michel Aulas, l'ami. Il le mérite. Je viens à tous les matchs évidemment, sur ce qu'il fait en ce moment, il le mérite. »

Aulas est catégorique

« La première année de reprise, on savait que ce serait dur. On a tout fait : des examens biologiques… Le Bayern Munich nous avait dit que ce serait difficile à l'époque. Mais si vous aviez vu comme il était content le jour où je suis allé lui faire signer le contrat chez lui, parce qu'il avait gardé une maison. J'y suis allé avec Bruno Cheyrou (ancien responsable du recrutement de l’OL). Coco ne peut que réussir. Je ne veux pas que Didier (Deschamps) croie que… Didier fait ce qu'il veut et il le fait très bien. Mais aujourd'hui, sur ce qu'on voit, y compris au milieu de terrain, il le mérite », a tranché Jean-Michel Aulas.