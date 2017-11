OL : Depay et Mariano, le recadrage était nécessaire avoue Fekir

Dans : OL, Ligue 1.

De nouveau opposé à Everton jeudi en Europa League, l’Olympique Lyonnais a poursuivi sa bonne série avec une victoire convaincante (3-0), sa cinquième consécutive toutes compétitions confondues.

Preuve que les tensions apparues ces derniers jours n’ont eu aucune conséquence sur le rendement de l’équipe. Il faut dire que le groupe a réagi en constatant l’égoïsme de certains attaquants dont Mariano Diaz et Memphis Depay. Alertés, les Gones ont réalisé une mise au point en interne. Ce qui a sûrement influencé la performance du Néerlandais, auteur d’un but et d’une passe décisive contre les Toffees. Avant le derby face à l’AS Saint-Etienne dimanche, le capitaine Nabil Fekir s’est donc réjoui de ce problème résolu.

« On n’arrive pas trop confiant même si on reste sur cinq victoires consécutives. Le groupe vit mieux quand il y a des résultats positifs. Il y a de la bonne humeur et de la confiance. La discussion qu'on a eue entre nous a porté ses fruits, on a vu ça hier (jeudi), a commenté le milieu offensif. Il y a des joueurs qui pensent un peu à eux. C'est normal, on est des attaquants. Il faut penser collectif. On est tous ensemble, on est un groupe. » Reste à savoir si les joueurs concernés ont définitivement compris le message.