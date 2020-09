OL : Depay envoie valser Lyon, départ imminent !

Dans : OL.

Memphis Depay est sur le départ. L’attaquant lyonnais veut jouer une Coupe d’Europe cette saison et a refusé de prolonger avec l’OL.

Le dernier mois de mercato risque de faire mal à l’Olympique Lyonnais. Le club septième du dernier exercice de Ligue 1 et ainsi dépourvu de Coupe d’Europe cette année est sur un fil. Il risque de perdre ses meilleurs joueurs, dont fait partie Memphis Depay (26 ans). L’attaquant néerlandais veut partir, il a déjà fait planer le doute sur son avenir suite à son triplé contre Dijon le 28 août (victoire 4-1). Le joueur qui évolue à l’OL depuis janvier 2017 est annoncé du côté du FC Barcelone, où il retrouverait son ancien sélectionneur Ronald Koeman. Le montant évoqué avoisine les 20-25 ME.

Les supporters lyonnais le savent, il y a très peu de chance que leur capitaine reste au club. Et les dernières informations de RMC Sport vont enterrer un peu plus leurs espoirs déjà maigres. Le média explique que celui qui est devenu le meilleur buteur lyonnais au Groupama Stadium (33 réalisations) a repoussé toutes les sollicitations de son club concernant une prolongation de contrat. En interne, on pousse désormais pour boucler le départ de Memphis Depay. A un an de la fin de son contrat, l’ancien Mancunien doit partir lors de ce mercato sous peine de ne pas rapporter le moindre centime l’été prochain au club rhodanien. Memphis Depay ne rejouera sans doute pas sous la tunique de l’OL.