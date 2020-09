OL : Depay, Aouar, Dembélé, attention les prix baissent !

Dans : OL.

Les prochains jours s’annoncent cruciaux pour l’avenir de l’Olympique Lyonnais, avec les potentiels départs de Moussa Dembélé, Memphis Depay et Houssem Aouar.

Privé de coupe d’Europe cette saison, l’OL ne sera pas en mesure de retenir ses trois meilleurs joueurs en cas d’offre d’ici au 5 octobre. Ce n’est plus un secret pour personne, Aouar, Dembélé et Depay sont très courtisés. Le meneur de jeu des Gones est la priorité de Mikel Arteta à Arsenal, l’attaquant tricolore figure dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League tandis que l’international néerlandais est dragué par le FC Barcelone et l’AC Milan. Néanmoins, hormis Arsenal pour Houssem Aouar, personne ne s’est concrètement manifesté avec une proposition officielle selon Le Progrès.

Et cette situation est très dangereuse pour l’Olympique Lyonnais, dans la mesure où les différents clubs intéressés par les stars de Lyon souhaitent attendre le dernier moment afin de faire baisser les prix un maximum. Un constat notamment vrai dans le cas de Memphis Depay, dans la mesure où le Néerlandais arrive en fin de contrat en juin 2021, et que l’OL ne sera pas en mesure de dire non à une proposition même au rabais à la fin du mercato. Dans un premier temps estimé à environ 25 ME, l’ancien attaquant de Manchester United pourrait-il faire ses valises pour une indemnité de transfert bien inférieure ? C’est visiblement ce que cherchent à obtenir l’AC Milan et le FC Barcelone, ses deux grands courtisans de l’été. Reste maintenant à voir comment l’OL gérera cette situation extrêmement délicate, alors que le quotidien du Rhône fait également savoir que le temps pourrait également jouer en faveur de Jean-Michel Aulas, à condition bien sûr que le président lyonnais ait les moyens financiers de conserver les trois joueurs malgré l’absence de coupe d’Europe.