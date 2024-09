OL ‍: Dejan Lovren transféré en Grèce, miracle à Lyon

Le mercato se termine le 14 septembre en Grèce, et c'est là que pourrait filer Dejan Lovren. Fabrizio Romano annonce un accord entre le PAOK Salonique et l'OL concernant le défenseur croate.

Après un premier passage réussi à Lyon entre 2010 et 2023, Dejan Lovren était revenu à l'OL en janvier 2023 avec un contrat jusqu'en juin 2025 et un gros salaire. Ce come-back du défenseur international croate n'a pas été une réussite, et le joueur de 35 ans était promis aux tribunes du Groupama Stadium cette saison après avoir fréquenté le loft mis en place par Pierre Sage depuis le début de l'été. Mais ce mercredi soir, Fabrizio Romano indique que le club grec du PAOK Salonique est tout proche de faire signer Dejan Lovren, dont la valeur dépasse à peine le million d'euros selon Transfertmarkt.

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Greek side PAOK are closing in on deal to sign Dejan Lovren from Olympique Lyon!



Final details to be clarified while Lovren has already accepted PAOK move.



Clubs started exchanging documents tonight. pic.twitter.com/JRAch5XhAn