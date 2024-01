OL ‍: David Carmo encore au placard, Lyon l'attend

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Cité comme l'un des renforts possibles de l'Olympique Lyonnais, David Carmo est clairement mis sur la touche par le FC Porto. Son départ paraît imminent.

David Carmo a beau avoir coûté près de 20 millions d'euros à Porto, le club portugais ne lui assure plus du tout une place de titulaire. En froid avec Sergio Conceiçao, le défenseur de 24 ans ne joue plus avec l'équipe de première et ce week-end, Carmo était encore envoyé avec la réserve qui affrontait Paços de Ferreira en Liga 2. Une décision forcément très brutale pour un joueur sur qui le club portugais comptait énormément, mais dont le caractère très entier s'avère incompatible avec celui de l'entraîneur du FC Porto. Ce lundi, A Bola confirme que le départ de David Carmo d'ici à la fin du mercato sera tout sauf une surprise. Et le média sportif portugais n'hésite pas à mettre l'Olympique Lyonnais en pole position dans ce dossier.

L'OL a convaincu David Carmo

⚽ FC Paços de Ferreira - FC Porto B

👉 Liga Portugal 2

📍 Estádio Capital do Móvel

⌚ 14h 📺 Sport TV +#FCPortoB pic.twitter.com/mzNym0yo9s — FC Porto (@FCPorto) January 7, 2024

Journaliste en charge du FC Porto, Rafael Fernandes confirme que l'OL s'est activé ces derniers jours, au point qu'une offre serait en passe d'être acceptée par les dirigeants portugais. Pour s'offrir le défenseur central, John Textor aurait promis un prêt payant à hauteur de 1 million d'euros, plus la prise en charge totale du salaire de David Carmo et une option d'achat non obligatoire. Le joueur serait lui déterminé à partir de Porto, lassé de ne plus vraiment jouer au plus haut niveau. David Friio, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais ayant promis du mouvement cette semaine, le défenseur portugais pourrait vite rejoindre l'effectif de Pierre Sage.