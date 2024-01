OL ‍: Danjuma dans l’avion, ça s’agite à Lyon

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Annoncé du côté de l’Olympique Lyonnais depuis le début du mercato d’hiver, Arnaut Danjuma a pris l’avion ce jeudi soir. Pour régler son départ vers le club rhodanien ?

Le week-end dernier, à l’issue de la qualification de l’OL pour les 16es de finale de la Coupe de France face à Pontarlier, David Friio annonçait l’arrivée probable de « deux nouvelles têtes » pendant cette semaine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le directeur sportif de Lyon est dans les temps. Vu qu’après la signature du grand espoir offensif belge Malick Fofana mercredi, l’OL pourrait finaliser un voire deux dossiers avant la reprise de la L1 face au Havre dimanche après-midi. Si Nemanja Matic est en attente, face aux réticences du Stade Rennais de lâcher un joueur qui est parti au bras de fer, les Gones pourraient bientôt recruter un nouvel atout offensif. Et il pourrait s’agir d’Arnaut Danjuma. Dans la journée, Sky Sports a annoncé que l’OL avait trouvé un accord avec Villarreal, le club avec lequel l’attaquant néerlandais est sous contrat. Mais Everton, le club où l’ailier de 26 ans était initialement prêté jusqu’à la fin de la saison, devait encore donner son aval.

Danjuma prend l’avion, direction Lyon ?

Il y a 20 minutes... Arnaut Danjuma dans un jet privé, à quelques jours de son match avec Everton 👀



Everton s'est peut-être décidé à casser le prêt, qui sait ? 🥵🔥



Wait and see..😉 pic.twitter.com/EQO9vmV7Zv — Media Gones™ (@Media_Gones) January 11, 2024

Si pour l’instant, rien n’a filtré sur un accord total entre toutes les parties, Danjuma a décidé de faire le buzz en postant une nouvelle photo sur son compte Instagram. Ce jeudi soir, le Néerlandais a effectivement publié un cliché depuis un jet privé aux côtés de son agent. Un signe qui ne trompe pas, surtout qu’en dessous de la publication, les supporters d’Everton lui disent au revoir. Autant dire que l’arrivée de Danjuma à Lyon semble plus proche que jamais. Avec cette potentielle arrivée, ajoutée à celles de Fofana ou des Brésiliens Adryelson et Lucas Perri, l’OL pourrait se renforcer de manière significative durant cet hiver. Une bonne nouvelle de plus pour les supporters lyonnais en ce début d’année 2024, surtout que Pierre Sage a été maintenu dans ses fonctions d'entraîneur jusqu’à la fin de la saison. Après la pluie de la première partie de saison, le soleil est donc peu à peu en train de revenir du côté du Groupama Stadium.