OL : Coupet ne veut surtout pas enquiquiner Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis ce lundi, Grégory Coupet est désormais l'entraîneur des gardiens de but de l'Olympique Lyonnais, succédant à Joël Bats, lequel a décidé de rejoindre Rémi Garde au Canada. Septuple champion de France lorsqu'il était le portier de l'OL, Grégory Coupet connaît bien la maison lyonnaise et il sait exactement ce qu'on attend de lui. Mais s'il souhaite imposer son style, Coupet ne veut surtout pas perturber les méthodes de travail mises en place par Bruno Genesio.

« Je suis plus extraverti que Jo, je vais faire attention de ne pas faire de bruit par rapport à Bruno Genesio. Je démarre sur la pointe des pieds. J’ai vu Anthony Lopes, je suis complètement derrière lui, on commence à se chambrer. J’aurai les quatre gardiens (Anthony Lopes, Mathieu Gorgelin, Lucas Mocio, Dorian Grange). Ce sera une belle complicité avec les quatre », explique, dans Le Progrès, Grégory Coupet, conscient de succéder à un coach emblématique et qui savait parfaitement faire son travail tout en restant discret, malgré quelques coups de gueule légendaires sur le bord de la touche.