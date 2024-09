OL ‍: Conférence de presse à venir de John Textor

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Sur tous les fronts pendant le mercato, John Textor va prendre la parole ce mercredi à l’occasion d’une conférence de presse.

Celle-ci aura lieu à 17h30 et sera disponible sur la chaine du club et sur la plateforme Youtube. Nul doute que l’Américain aura beaucoup de choses à dire, lui qui a regretté en privé que l’OL ne communique pas du tout sur les choix effectués au mercato, notamment avec l’absence des fameuses conférences de presse de recrues. Un homme en a fait les frais puisque David Friio s’est vu retirer de ses fonctions avant un probable licenciement. Nul doute que le propriétaire de l’OL reviendra sur cette situation et ses choix de cet été. A moins qu’il ne prépare une annonce dont il a le secret et qui pourrait être le nom du futur directeur sportif. Cela a peu de chances d’arriver tant que David Friio n’est pas officiellement démis de ses fonctions, mais avec John Textor, il faut clairement s’attendre à tout.

Les supporters lyonnais ont en tout cas massivement répondu par le soulagement à cette annonce, estimant qu'il était plus que temps qu'un membre de l'OL prenne la parole après plusieurs semaines de silence complètes sur la stratégie du club sur la saison à venir, et le long terme.