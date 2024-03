OL ‍: Comment Aulas et le papa de Benzema ont changé sa carrière

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Véritable vivier du football français, l'Olympique Lyonnais a notamment porté au plus haut niveau un certain Karim Benzema. Le succès dans cette opération remonte au tout début de sa formation.

Ce samedi, après le XV de France de rugby contre l’Angleterre, c’est l’équipe de France de football qui va disputer un choc à Lyon. Ce sera contre l’Allemagne, et toujours au Groupama Stadium. Le Stade de France étant en préparation pour les Jeux Olympiques, l’enceinte lyonnaise est fière de recevoir la formation de Didier Deschamps. Mais ce sera sans un seul joueur de l’OL, qui ne fournit plus autant que par le passé des joueurs aux Bleus. Le Progrès a fait les comptes, ils sont 33 internationaux français à avoir été formés intégralement à Lyon, ce qui est un chiffre très respectable. Les tauliers du centre de formation de l’OL, qui ont permis à la France de compter trois champions du monde (Fékir, Umtiti et Tolisso), se remémorent ainsi des souvenirs marquants de leur parcours dans les colonnes du quotidien régional.

Benzema ne devait penser qu'au foot

Et notamment cet épisode quand Jean-Michel Aulas a du manoeuvrer pour permettre à Karim Benzema d’intégrer le centre de formation en internat et non pas en simple voisin, afin qu’il se concentre à 100 % sur le football, et ne soit pas tenté de dévier de sa trajectoire très prometteuse. « Karim était de Bron, et c’était trop proche de Gerland pour le prendre en pension complète au centre. Mais son papa insistait pour qu’il ne pense qu’au foot. Le président Aulas a fait une dérogation, et on a pris Karim », se souvient Gérard Bonneau, directeur du recrutement pendant plus de 20 ans à l’OL, dans Le Progrès. Une anecdote qui en dit long sur la sensibilité de Jean-Michel Aulas afin de tout mettre en oeuvre pour mettre ses éléments les plus prometteurs dans les meilleures dispositions. Et avec Karim Benzema, cela n’a pas manqué puisque l’attaquant français a brillé avec le Real Madrid au point de devenir Ballon d’Or en 2022.