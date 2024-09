OL ‍: Clash sur RMC, Dugarry réduit Cherki en miettes

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

De retour dans le groupe après sa prolongation, Rayan Cherki a eu un impact positif immédiat. En revanche, sa prise de parole lui vaut une reprise de volée de la part de Christophe Dubgarry.

Auteur d’un coup de gueule remarqué après le match perdu par l’OL face à l’OM ce dimanche soir, Rayan Cherki a beaucoup surpris. En quelques heures seulement, le meneur de jeu placé dans le loft pendant l’été et qui n’a pas trouvé preneur a finalement prolongé son contrat, avant d’apparaitre dans le groupe, d’entrer en jeu en fin de match et de marquer le but de l’égalisation dans la foulée. Même si cela ne s’est pas traduit par un résultat positif pour les Lyonnais. Néanmoins, l’international espoirs s’est senti de prendre la parole devant les micros de DAZN pour sermonner son équipe, parler de honte et demander à ses coéquipiers d’être plus efficaces. La goutte de trop pour Christophe Dugarry, qui a tenu à rappeler que si l’OL devait être plus efficace, il devait tout de même se regarder dans une glace au regard de sa carrière et de ses statistiques.

Cherki donneur de leçon, Dugarry déteste ça

Forcément déçu de ne pas avoir pu ramener l’or mais à jamais reconnaissant d’avoir eu la chance de vivre cette aventure unique avec vous💙🤍❤️

MERCI♾️@olympics @paris2024 pic.twitter.com/JWLgzpF5mE — Rayan Cherki (@rayan_cherki) August 11, 2024

L’ancien attaquant de l’OM et du Barça notamment, a ainsi mis les choses au clair en renvoyant Rayan Cherki à ses études quand il critique ses coéquipiers. « Cela veut dire quoi ce qu’il a dit Cherki ? Il faut les enterrer, quand on a les occasions il faut les mettre au fond. Mais, mec, c’est ta carrière. Tu n’as qu’à remplacer le « on », par « je ». 142 matchs, 18 buts marqués. Le mec il vient t’expliquer à la fin qu’il faut être efficace, qu’il faut les enfoncer, que quand il faut mettre 2-3-4 buts il faut les mettre. C’est ce qu’on lui reproche depuis le début de sa carrière. Donc que lui, vienne au micro, parce qu’il est rentré et qu’il a marqué un but, et encore je ne suis même pas sûr que ce soit lui qui l’ait marqué parce qu’il est contré. Il dit qu’ils reculent trop, mais au contraire, ils jouent hyper haut et ils sont pris dans le dos sur le but de Lirola. Donc son analyse du match et du contenu n’est pas bonne non plus. Je suis désolé une nouvelle fois, Cherki il est à côté de la plaque. Si il vient fanfaronner car il a marqué un but, s’il veut amener son équipe à être plus efficace, je lui souhaite d’être titulaire à tous les autres matchs et d’amener son équipe enfin à être plus performante. C’est quand même ce genre de joueurs qui doit les amener à ça, car le mec, il y a 15 jours de ça, il était parti et il avait fait ses bagages », a tenu à rappeler Christophe Dugarry sur l’antenne de RMC.

Une sortie saillante de la part du champion du monde 1998, pour qui Rayan Cherki se donne un peu trop le beau rôle en venant faire la morale sur le manque d’efficacité après son but marqué, alors qu’il n’est pas non plus le roi de la finition.