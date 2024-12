OL ‍: Clandestin en France, Benrahma avoue tout

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Avant son retour en France l’hiver dernier, Saïd Benrahma avait découvert l’Hexagone dans d’étonnantes circonstances. L’Algérien et sa mère avaient profité d’un tournoi de jeunes organisé en Espagne pour traverser les Pyrénées de manière illégale. Une anecdote racontée par le Lyonnais en plein fou rire.

Moins d’un an après sa signature à l’Olympique Lyonnais, c’était dans le cadre d’un prêt avec option d’achat négocié avec West Ham, Saïd Benrahma est déjà annoncé sur le départ. L’ailier de 29 ans fait partie de ces joueurs peu utilisés par l’entraîneur Pierre Sage, et que le club rhodanien pousserait bien vers la sortie pour dégraisser l’effectif et récolter quelques millions d’euros. Pour la deuxième fois de sa carrière, l’Algérien pourrait donc quitter la France, un pays qu’il avait découvert à l’âge de 10 ans dans des circonstances particulières.

Benrahma et sa mère clandestins

Saïd Benrahma a en effet choisi un entretien accordé à Sam Footx pour raconter une drôle d’anecdote sur son arrivée dans l’Hexagone. Le Fennec et sa mère avaient profité d’un tournoi de jeunes organisé en Espagne pour traverser les Pyrénées de manière illégale ! « Comment s'est passée mon arrivée en France ? J'ai fait un tournoi en Espagne, c'était comme une Coupe du monde, s’est souvenu l’ailier de l’Olympique Lyonnais. En Algérie ils ont pris les 14 meilleurs jeunes et moi j'étais dans les 14. C'était un tournoi international en Espagne. Je suis arrivé en Espagne et j'ai "harrag" ! »

La folle anecdote de Said #Benrahma sur son arrivée en France "j'ai hrag" : FOU RIRE 😭😭😭😭😭🤣😂

Rdv en janvier pour la full interview 🤌🏻⏳️🎬 pic.twitter.com/nfLLmm580n — SAM FOOTX ⚽️ (@samfootx) December 19, 2024

En plein fou rire, Saïd Benrahma a eu beaucoup de mal à raconter la suite de son histoire. « Je suis arrivé en Espagne, j'ai fait le tournoi, on s'est fait éliminer et je suis parti », a seulement ajouté celui qui avait découvert le football professionnel sous les couleurs de l’OGC Nice. On pourra toujours dire que Saïd Benrahma n’a reculé devant rien pour réaliser son rêve de devenir footballeur professionnel.