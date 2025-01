OL ‍: Cherki va rester, un journaliste peut le prouver

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL doit récupérer de l'argent cet hiver pour rassurer la DNCG. Dans ce contexte, l'avenir de Rayan Cherki à Lyon est en suspens d'autant qu'il a été très performant depuis le début de la saison. Un journaliste donne une première tendance concernant l'avenir de Cherki.

Candidat déclaré à la Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais peut-il se séparer de ses éléments forts dès janvier ? On est tenté de dire non mais la DNCG réclame un apport financier important dans les caisses du club. Dans ce contexte, les principales valeurs marchandes du club rhodanien seront menacées jusqu'au 31 janvier prochain. Rayan Cherki est concerné. Au vu de son très bon début de saison, le jeune prodige pourrait vite affoler le marché européen. Le PSG avait failli le signer l'été dernier et plusieurs formations le suivent de près. La dernière en date est l'Atalanta Bergame.

C'est encore calme à Lyon pour Cherki

Si Cherki déclare vouloir encore rester dans son club formateur, difficile d'imaginer l'OL balayer d'un revers de main une offre à plusieurs dizaines de millions d'euros. Heureusement, cela n'en prend pas le chemin en ce mois de janvier selon le journaliste Rudy Galetti. Il indique en effet que la direction lyonnaise n'a reçu aucune offre depuis le début du mercato hivernal. Et surtout que les contacts ne sont pas plus avancés que cela pour un départ au mois de janvier, même si tout peut toujours s'emballer dans les derniers jours du mercato.

Rayan Cherki face à Toulouse :



-85% de passes réussies (40/47)

-37 passes réussies dans le camp adverse 🥇à sa sortie

-2 passes clés

-100% de dribbles réussis (4/4) 🥇à sa sortie

-70% de duels remportés (7/10)#OLTFC — Data OL (@OL_Data) January 18, 2025

Une excellente nouvelle pour les supporters lyonnais, séduits par le jeu mais surtout l'état d'esprit de leur jeune poulain depuis son retour en septembre. Reste à voir si les clubs étrangers vont rester calmes dans la dernière ligne droite de janvier alors que la bataille pour Rayan Cherki sera assurément plus disputée l'été prochain.