OL ‍: Cherki trop cher, la Lazio abandonne

Par Corentin Facy

Cible prioritaire du Borussia Dortmund au mercato, Rayan Cherki a également des courtisans en Italie. Ces derniers jours, la Lazio a par exemple manifesté son intérêt pour le meneur de jeu de l’OL.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais en juin 2025, Rayan Cherki est plus que jamais sur le départ. Depuis plusieurs semaines, le meneur de jeu tricolore est annoncé en partance vers le Borussia Dortmund, mais le transfert peine à se concrétiser. Une situation qui a mis en éveil certains courtisans de Rayan Cherki, notamment en Italie. Ce week-end, on apprenait que la Lazio Rome était intéressée par le profil de l’international espoirs français, qui dispute actuellement les Jeux Olympiques avec l’Equipe de France de Thierry Henry.

A la recherche d’un joueur offensif, le club italien a coché le nom de Rayan Cherki et ne s’interdisait pas de faire une offre pour tenter de récupérer le diamant brut de l’OL au nez et à la barbe du Borussia Dortmund. La piste était sérieuse et avait de quoi séduire le joueur de 20 ans. Mais selon les informations délivrées en ce début de semaine par Il Messaggero, la piste Rayan Cherki ne devrait pas aboutir du côté de la Lazio pour des raisons financières. Le combo du transfert estimé à hauteur de 15 millions d’euros et du salaire déjà imposant du joueur a refroidi les dirigeants italiens, qui vont se diriger vers d’autres cibles.

La Lazio renonce à Rayan Cherki !

Il faut dire que malgré son jeune âge, Rayan Cherki dispose déjà d’émoluments confortables, estimés à plus de 300.000 euros mensuels. De quoi calmer les ardeurs de certaines écuries européennes près de leurs sous. Selon le média italien, la Lazio s’est rabattue sur Armand Laurienté, auteur d’une belle saison à Sassuolo et qui pourrait monter en game en Série A en rejoignant le club romain. Il Messaggero confirme par ailleurs que le transfert de Rayan Cherki au Borussia Dortmund est toujours dans les tuyaux et que même si l’officialisation tarde à arriver, il ne devrait pas y avoir de retournement de situation pour la signature du milieu offensif de l’OL au BVB. Pour rappel, l’Olympique Lyonnais devrait percevoir environ 15 millions d’euros pour le départ de son joueur, que de nombreux supporters rhodaniens auraient aimé voir rester.