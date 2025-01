OL ‍: Cherki planté, Dortmund le regrette amèrement

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Proche d’obtenir la signature de Rayan Cherki l’été dernier, le Borussia Dortmund avait finalement annulé son arrivée. Quelques mois plus tard, le club allemand pourrait bien revenir à la charge pour le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais. Mais cette fois, l’opération s’annonce plus compliquée.

Sous la pression de la DNCG, l’Olympique Lyonnais refuse de céder. Pour le moment, le club de John Textor n’a vendu que des joueurs non désirés comme Anthony Lopes, Maxence Caqueret et bientôt Ernest Nuamah, en partance pour Everton. Les départs d’éléments majeurs ne semblent pas d’actualité malgré la nécessité de rééquilibrer les comptes. Il faudra tout de même suivre ces dernières semaines de mercato durant lesquelles Rayan Cherki pourrait faire l’objet de propositions.

Etant donné les tensions entre le propriétaire américain et Nasser Al-Khelaïfi, le Paris Saint-Germain ne devrait pas réapparaître sur ce dossier. En revanche, un retour du Borussia Dortmund n’est pas à exclure. C’est même une hypothèse clairement envisagée par le podcast de Bild « Bayern Insider ». Rappelons que le BvB était passé tout proche de la signature du milieu offensif l’été dernier. Le Français avait accepté de planter le Paris Saint-Germain, avant d’être lui-même abandonné par le finaliste de la Ligue des Champions. Pas sûr que Rayan Cherki ait digéré cet épisode.

Le Bayern suit aussi Cherki

Et ce n’est pas le seul obstacle potentiel pour le Borussia Dortmund, annoncé en concurrence avec le Bayern Munich pour le Bleuet. Enfin, il faudra composer avec les exigences financières de l’Olympique Lyonnais. On parlait récemment d’un prix aux alentours de 30 millions d’euros. En tout cas, le meneur de jeu ne sera pas bradé par John Textor. « J'ai des clubs en Turquie qui me contactent avec des offres insultantes pour mes meilleurs joueurs parce qu'ils pensent qu'on est désespéré. On leur a dit de dégager », racontait l’actionnaire à RMC lundi dernier histoire de mettre les choses au clair.