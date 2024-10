OL ‍: Cherki, Pierre Sage lui met un coup de pression

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, l'OL se déplacera sur la pelouse du Havre. Pierre Sage compte bien s'appuyer sur ses meilleurs éléments du moment. Et Rayan Cherki en fait partie même s'il a encore du chemin pour définitivement convaincre son entraineur.

Rayan Cherki semble libéré depuis sa récente prolongation de contrat à l'OL. Le joueur rhodanien enchaine les bonnes prestations et rassure sur son investissement personnel à Lyon, lui qui pourrait toujours partir dans les prochaines semaines. Pierre Sage peut en tout cas compter sur les services d'un Cherki inspiré et décisif. Mais le nouvel entraineur de l'Olympique Lyonnais reste conscient des lacunes de l'international Espoirs français et ne veut surtout pas s'enflammer. Il a même tenu à lui envoyer un message clair ces dernières heures.

Cherki, Sage n'est pas encore totalement convaincu

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Lors d'une apparition dans l'After Foot d'RMC, Pierre Sage a en effet dévoilé sans sourciller au sujet de Cherki : « Il y avait une obligation morale qui était de lui demander s’il choisissait vraiment de rester, et j’espère dans les meilleures conditions possibles. Pour l’instant, il répond favorablement à son engagement et il faudra que ça dure. Cherki n’est pas difficile à gérer. Cette situation est relative à la manière dont il aborde les matchs. C’est un joueur exceptionnel dans sa capacité à faire mal aux adversaires et qui peut mettre une équipe en difficulté avec sa manière de défendre ».

Sur sa lancée, Sage a aussi avoué la raison pour laquelle Cherki ne pouvait pas encore prétendre à une place de titulaire indiscutable : « Pas titulaire ? Lorsque nous voulons renverser une situation ou pousser l’adversaire sans calculer, c’est un joueur qui peut faire le nécessaire et apporter ce dont l’équipe a besoin. Il doit être capable de stabiliser ses performances tout au long du match et de répondre à l’exigence des rencontres. C’est son challenge aujourd’hui, il enchaîne trois, quatre bonnes performances, donc chaque match suivant est un rendez-vous pour lui. L’idée, c’est que cette série soit la plus longue possible. Pour moi, il a beaucoup progressé sur l’aspect collectif et le jeu offensif. Il travaille beaucoup et nous l’accompagnons également. Il doit comprendre les détails qui font la différence ». Rayan Cherki sait donc ce qui lui reste à faire pour continuer à progresser et marquer des points à l'OL. Dès ce dimanche (15h) au Havre en Ligue 1, il aura une nouvelle opportunité de prouver sa valeur.