OL ‍: Cherki obsédé par le Real, il refroidit le PSG

Par Eric Bethsy

De retour au premier plan à l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki se retrouve à nouveau convoité sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain pourrait bien revenir à la charge malgré l’échec estival. Mais le Bleuet ne peut s’empêcher de rêver d’un avenir au Real Madrid.

Rayan Cherki intouchable cet hiver, vraiment ? Dans son édition de ce vendredi, le journal L’Equipe nous apprend que l’Olympique Lyonnais compte bien garder son milieu offensif. Le club rhodanien souhaite conserver une équipe compétitive pour se qualifier en Ligue des Champions au terme de la saison. Pas sûr que sa situation financière lui permette d’entretenir ses ambitions sportives. En pleine crise, une offre intéressante pour le jeune talent serait probablement étudiée. D’autant que certains courtisans de Rayan Cherki peuvent se montrer généreux.

Parmi eux, Liverpool s’est renseigné sur la situation du Français. Rappelons que le Gone avait prolongé jusqu’en 2026, plus une année supplémentaire en option, en septembre dernier pour mettre un terme à sa mise à l’écart. Sa signature n’a pourtant pas stoppé les rumeurs de départ. Au contraire, le Paris Saint-Germain reste cité parmi ses potentielles destinations. Le conseiller sportif Luis Campos garde un œil sur le dossier alors que Rayan Cherki avait planté le club de la capitale cet été.

Cherki toujours attiré par l'Allemagne

A ce moment, le Gone avait privilégié un départ au Borussia Dortmund, dans un championnat qui continue de l’attirer. Il faut dire que les talents français sont souvent en réussite en Bundesliga. Ce n’est toujours pas une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui ne sera pas non plus ravi d’apprendre que Rayan Cherki rêve de signer au Real Madrid. A priori, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais après le feuilleton Kylian Mbappé, cette ambition sera forcément mal vue au sein de la direction francilienne.