Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid a vu partir Karim Benzema vers l'Arabie Saoudite. Et pour remplacer le légendaire attaquant français, Florentino Perez pense à un autre joueur formé à l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki.

Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland, les stars ne manquent pas pour éventuellement tenter de faire mieux que Karim Benzema à Madrid. Mais, si les supporters du légendaire club espagnol rêvent d’une superstar du football pour succéder à un KB9 qui a cédé aux sirènes saoudiennes, les Merengue ont aussi le désir de trouver celui qui est susceptible de devenir dans la durée un vrai cador. Et pour cela, les dirigeants madrilènes tournent une nouvelle fois leur regard vers l’Olympique Lyonnais où un joueur les attire énormément, il s’agit de Rayan Cherki. A 19 ans, le joueur formé à l’OL a encore deux ans de contrat avec Lyon. Mais il ne serait pas étonnant que celui dont la carrière va rapidement être prise en main par une structure montée par la maman de Kylian Mbappé, avec un ancien journaliste de L’Equipe, soit déjà sur le départ. Le quotidien Super Deporte l'affirme sans détour.

Cherki au Real Madrid, ce n'est pas une blague

Le média sportif espagnol explique que Florentino Perez pense que Rayan Cherki est susceptible de faire aussi bien que son aîné lyonnais. « Le Real Madrid a plusieurs joueurs dans son radar, et l'un d'eux est peut-être le meilleur attaquant que l'académie des jeunes de Lyon ait sorti, pratiquement depuis Karim Benzema lui-même. Madrid pense que l’histoire peut se répéter. Ce joueur s'appelle Rayan Cherki et c'est un footballeur capable de faire la différence grâce à ses qualités innées (…) Il est à ce jour, en effet, le plus jeune footballeur à avoir disputé une demi-finale de Ligue des champions. Il l'a fait à 17 ans et deux jours, contre le Bayern Munich », précise Jaume Puig. Le journaliste espagnol ajoute que dans ce dossier, le Real Madrid pourrait faire face à la concurrence du Paris Saint-Germain. Le nom de Cherki, proche du clan Mbappé, a souvent circulé dans la capitale, mais Jean-Michel Aulas avait fermement repoussé les demandes parisiennes. A voir ce que fera John Textor.