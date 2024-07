OL ‍: Cherki, le clan Mbappé a tout fait craquer

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL avait accepté l'offre du PSG pour Rayan Cherki, mais ce dernier ira à Dortmund selon toutes vraisemblances. Une arrivée à Paris était incompatible avec les agents du meneur de jeu lyonnais.

Sur le départ de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki était attendu avec insistance du côté du Paris SG. Il avait déjà décroché son téléphone pour répondre à Luis Enrique, avec qui le courant était bien passé au sujet de sa future utilisation. Mais les transferts parisiens ne se règlent pas toujours sur le terrain sportif, mais bien souvent dans les coulisses. Ainsi, ce dimanche, il a été révélé et même confirmé que le Borussia Dortmund était bien parti pour faire signer le joueur de l’OL, pour 15 millions d’euros. Soit le montant de l’accord entre Lyon et le PSG pour vendre le joueur auparavant. Mais le deal ne s’est jamais finalisé et c’est là que le dossier devient tendu.

La mère de Mbappé, le PSG dit stop

Dans l’entourage de Rayan Cherki, dont fait partie le clan Mbappé et l’ancien journaliste Bilel Ghazi, on assure que le meneur de jeu a fait le choix du projet du club allemand pour se concentrer sur sa progression et éviter d’avoir à le faire dans un environnement toxique comme celui du PSG. La volonté du champion de France de le faire venir semble avérée, et le fameux coup de fil de Luis Enrique tend à le démontrer.

Mais sur le compte PSGInside-Infos, on souligne que le club parisien a une toute autre vérité. Et elle est toute simple. A savoir que, malgré les rumeurs, le PSG n’a aucune intention de faire signer un joueur qui serait dans l’agence de la mère de Kylian Mbappé, qui a retiré ses deux fils du club parisien cet été, et avec qui Paris est en très grand froid. Une façon aussi de faire passer un message musclé, à savoir que Fayza Lamari et son clan cherchent à prendre un joueur sous leur aile, il lui sera quasiment impossible de jouer dans le club français numéro 1 à l’heure actuelle.

Impossible de savoir qui dit la vérité, mais l’incompatibilité a en tout cas été rapidement avérée, et a permis à Rayan Cherki de se trouver un nouveau point de chute assez inattendu. Pour l’OL, cela ne change rien puisque le prix de vente à 15 ME était de toute façon atteint peu importe le club acquéreur, et qu’il n’y avait pas de réelle volonté de faire de la surenchère.