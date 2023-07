OL ‍: Cherki intransférable, l’énorme bluff de Textor ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Chelsea fonce sur Rayan Cherki pour combler le départ de Christian Pulisic à l’AC Milan. Pour l’heure, l’OL ne veut pas entendre parler d’un départ de son international espoirs français. Un énorme coup de bluff ?

Confronté aux restrictions imposées par la DNCG en ce début de mercato, l’Olympique Lyonnais doit vendre afin de jouir d’une plus grande liberté d’action pour recruter. Deux joueurs sont très courtisés en ce mois de juillet à l’OL : le défenseur Castello Lukeba et le milieu offensif Rayan Cherki. Pour le premier cité, une offre avoisinant les 30 millions d’euros bonus compris en provenance de Leipzig a été refusée par l’état-major lyonnais.

Chelsea fait de Cherki sa priorité

Pour le second, l’intérêt de Chelsea est de plus en plus intense. En effet, les Blues font de l’international espoirs français leur priorité afin de compenser le départ de Christian Pulisic à l’AC Milan. Pour l’heure, on ne sait pas avec précision quelle somme les Blues sont prêts à mettre sur la table pour recruter Rayan Cherki. Du côté de l’OL, on n’envisage pas une seconde de se séparer du milieu offensif de 21 ans… c’est tout du moins la position officielle du club rhodanien.

La vérité est légèrement différente selon les informations du site Football London. Le média britannique croit savoir qu’en interne, John Textor n’est pas fermé à la vente de Rayan Cherki et ne considère aucun joueur de son effectif comme intransférable. L’objectif du propriétaire américain de l’OL est simplement de se placer en position de force afin de faire grimper les enchères au maximum.

L’idée pour celui qui possède également les clubs de Molenbeek et de Botafogo est de tirer le meilleur profit de la potentielle vente de Rayan Cherki, bien conscient que Chelsea dispose de moyens financiers colossaux. Reste maintenant à voir si la tactique adoptée par le businessman de l’OL portera ses fruits. Du côté des supporters en revanche, le départ de Rayan Cherki aura du mal à passer, peu importe le prix auquel le joueur pourrait être vendu.