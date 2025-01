OL ‍: Cherki insulté par Textor, les captures d'écran dévoilées

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis son arrivée à l'OL, John Textor s'est fait quelques ennemis. Et son comportement continue d'agacer, surtout qu'il ne fait pas toujours preuve de classe en parlant de ses propres joueurs.



L'OL a de grands objectifs en cette seconde partie de saison. Les Gones veulent assurer une place européenne, ce qui soulagerait les finances du club. Mais en plus des ambitions sportives, les Rhodaniens vont également devoir gérer ce mois de janvier de tous les dangers. John Textor doit trouver pas mal d'argent, sous peine de voir l'OL rétrogradé en Ligue 2. Cela passera par des ventes importantes lors de ce marché des transferts. Quelques joueurs sont déjà partis et certains sont en instance de le faire. Rayan Cherki est concerné, d'autant que l'international Espoirs tricolore ne devrait pas apprécier le comportement de son président à son égard.

Textor dérape en parlant de Cherki, les captures sont édifiantes

🚨EXCL: 🔴🔵🇶🇦🇺🇸 #Ligue1 |



❗️John Textor a une manière très particulière de parler de ses joueurs.



➡️ Ci-dessous des discussions avec un président de club européen où il qualifie Rayan Cherki de "Trou du C..." et son entourage également.



Avec @AurelienLgMoec & @sebnonda pic.twitter.com/xprGmyEJHD — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 13, 2025

Ces dernières heures, Foot Mercato via Santi Aouna a en effet dévoilé des captures d'écran assez incroyables de SMS écrits par John Textor à un président de club européen à l'encontre de Rayan Cherki et son entourage (le clan Mbappé ?). Comme vous pouvez le voir ci-dessus, on peut y voir écrit dans un premier temps : « On est le 4 juillet et je suis toujours en train d'écouter ce petit trou du cul que vous voulez signer ? Etes-vous toujours intéressé ? Dortmund nous a parlé pour la première fois et je suis heureux de leur dire d'aller se faire voir. J'ai juste besoin de savoir que vous voulez toujours le joueur ». Puis : « Horrible. Je pense que le petit est un bon gars. Je crois néanmoins que ses proches sont des trous du cul. Je lui enverrai un message ce soir en lui disant que Dortmund peut aller se faire voir. Merci ». Reste à savoir comment le clan Cherki prendra ces messages et si une sortie publique sera faite. En attendant, voilà une polémique dont l'OL se serait bien passée après une défaite logique à Brest ce week-end en Ligue 1.