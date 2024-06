OL ‍: Cherki et Caqueret sur le départ, c'est irrémédiable ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Qualifié pour l'Europe, l'OL peut être ambitieux au mercato estival. Néanmoins, les rentrées d'argent ne seront pas suffisantes pour éviter des ventes. Les fortes valeurs marchandes comme Cherki et Caqueret sont logiquement menacées.

Après un été à se serrer la ceinture en 2023, l'OL va t-il se faire plaisir cet été ? Malgré la qualification en Ligue Europa, la réponse sera sans doute négative. Sans droits TV garantis à court terme et avec les dépenses élevées de l'hiver dernier, les Lyonnais vont devoir être rigoureux dans l'équilibre dépenses-recettes. Acheter ne pourra se faire sans un minimum de ventes et certains cadres sont clairement menacés d'un départ. On pense naturellement à Rayan Cherki, lequel n'a plus qu'un an de contrat restant. Le jeune milieu de 20 ans est suivi par de grosses écuries européennes et il peut rapporter gros à l'OL.

L'OL peut demander 40 ME minimum pour Cherki

Un enthousiasme confirmé par l'Observatoire du football CIES. Ce dernier a pris pour habitude d'évaluer la valeur marchande des joueurs et de proposer un classement complet au niveau européen. A l'OL, il définit Rayan Cherki comme étant l'élément pouvant rapporter le plus d'argent au prochain mercato estival. Malgré un statut de remplaçant en seconde partie de saison, Cherki vaudrait au moins 40 millions d'euros. Cependant, Cherki n'est pas le seul à valoir ce prix selon le CIES.

En effet, le Ghanéen Ernest Nuamah est aussi évalué à 40 millions d'euros. Derrière les deux hommes, c'est un joueur plus expérimenté qui apparaît en troisième position : Maxence Caqueret. Le milieu de terrain est estimé à 30 millions d'euros. Malick Fofana et Gift Orban complètent le top 5 à 20 millions d'euros chacun. Si ces prix diffèreront sans doute après d'âpres négociations, c'est une preuve supplémentaire de l'attractivité de ces jeunes joueurs. Malheureusement, pour les supporters de l'OL, il est difficile d'imaginer leur club refuser de telles offres surtout pour Cherki qui ne possède plus qu'un an de contrat.