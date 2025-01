OL ‍: Cherki en Arabie Saoudite, l'incroyable scénario

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le potentiel départ de Rayan Cherki fait beaucoup parler lors de ce mois de janvier, à tel point que certaines rumeurs inattendues voient le jour, dont celle d’un départ du milieu offensif de l’OL… en Arabie Saoudite.

Rayan Cherki et l’Olympique Lyonnais ont scellé un pacte. En cas d’offre à hauteur de 22 millions d’euros cet hiver, l’international espoirs français sera autorisé à quitter son club formateur, si le projet qui lui est présenté le tente. Des clubs de très gros calibre en Europe sont intéressés, à commencer par le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou encore Liverpool. Les supporters de l’OL ont toutes les raisons de trembler même si à dix jours de la fin du mercato, rien n’est encore fait. Par ailleurs, le fait de savoir que Rayan Cherki dispose d’un bon de sortie laisse place à certaines rumeurs… inattendues.

OL : Cherki, un accord secret qui change tout https://t.co/nGn88nE425 — Foot01.com (@Foot01_com) January 20, 2025

Et pour preuve, le média saoudien Arriyadiyah révèle que le club saoudien d’Al-Hilal a de très sérieuses vues sur Rayan Cherki afin d’en faire le successeur de Neymar, non-inscrit par Jorge Jesus pour la suite de la Saudi Pro League et pour qui un départ au FC Santos est évoqué lors de ce mercato d’hiver. Le site local l’affirme, Rayan Cherki est une cible de tout premier ordre du club saoudien, au même titre que Luis Guilherme (West Ham) et Kaio Cesar (Vitoria Guimaraes). Néanmoins, le média précise que ce rêve du club d’Arabie Saoudite a peu de chances de se réaliser.

Al-Hilal rêve de Cherki pour remplacer Neymar

Car même si Al-Hilal est prêt à offrir un pont d’or à Rayan Cherki, ce dernier n’a aucune raison de quitter l’Europe aussi tôt dans sa carrière au vu des clubs qui ont manifesté leur intérêt pour le recruter. De plus, Cherki ne veut pas partir à tout prix et si aucun cador ne fait d’offre pour le faire signer cet hiver, l’international espoirs français n’exclut pas de rester jusqu’à la fin de la saison. En juin prochain, une décision devra en revanche être prise quant à son avenir alors que son contrat court jusqu’en juin 2026 avec l’Olympique Lyonnais. D’ici là, on doute que l’Arabie Saoudite soit toujours un point de chute évoqué pour l’avenir de Rayan Cherki même si le mercato nous a appris que tout était possible, dont parfois certains scénarios totalement imprévisibles.