OL : Cherki au PSG, Blanc interpelle Textor

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Déjà convoité par le Paris Saint-Germain en janvier dernier, Rayan Cherki risque de voir le club francilien revenir à la charge. Laurent Blanc ne serait pas surpris d’assister à ce scénario cet été. Mais l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais espère que ses dirigeants refuseront les offres.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Laurent Blanc se montre attentif à l’évolution de Rayan Cherki. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais adore la créativité et le talent de son milieu offensif. Mais le Cévenol prend soin de ne pas le laisser se reposer sur ses acquis. « Avec Sinaly (Diomandé), Rayan Cherki c’est certainement le joueur avec qui j’ai le plus parlé », a confié le technicien aux médias.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

« A un moment donné, oui, les paroles sont importantes, pour du réconfort, ou d’autres choses. Mais à un moment donné, il ne faut pas tout le temps parler, a prévenu Laurent Blanc. Il faut agir et Rayan sera important sur les cinq derniers matchs. » Viendra ensuite le mercato estival durant lequel le Paris Saint-Germain risque de revenir à la charge après sa tentative de l’hiver. Un moment redouté par le coach rhodanien, impatient de connaître les intentions de la direction.

Blanc veut garder Cherki

« Il va y avoir des clubs dessus. Encore faut-il savoir ce que Lyon veut en faire, a glissé l’ancien sélectionneur de l’équipe de France. Le Paris Saint-Germain, une étape trop importante pour lui ? Laisse-le jouer. Là on parle du top niveau. Mais laissons-le jouer. C'est sa première année en pro. On me dit qu'il joue, mais j'ai regardé son nombre de matchs, il n'est pas si important. Il a dû rentrer beaucoup, il a dû beaucoup être sur le banc de touche. »

« Mais en tant que titulaire, ce garçon, je crois que c'est la première année où il fait autant de matchs. Première année... C'est bien. Je pense qu'il peut faire mieux, je le dis franchement. Je pense qu'il a le talent pour faire beaucoup mieux. Et je pense qu'il fera mieux. J'espère qu'il ne va pas me donner tort et qu'il fera beaucoup mieux », a conclu Laurent Blanc, quelques jours après la prolongation de Rayan Cherki jusqu’en 2025.