OL : Cherki attention danger, le mercato sera chaud

Dans : OL.

Brillant pour ses grands débuts sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki doit cependant garder la tête sur les épaules s'il veut accomplir la grande carrière que tout le monde lui promet.

Il est cependant difficile de garder l'esprit froid après le festival réalisé par le jeune de 16 ans sur la pelouse de La Beaujoire, samedi lors de la qualification de l’OL pour les huitièmes de finale de la Coupe de France face à Nantes (4-3). Malgré tout, l’attaquant français n’est qu’un adolescent. Destiné à un très grand avenir depuis longtemps, Cherki a été préparé à tout cela, comme Kylian Mbappé à son époque. Mais Rudi Garcia va quand même chercher à le protéger au maximum. C’est donc pour cette raison que Lyon ne va pas changer ses plans du mercato, juste après l'éclosion de sa nouvelle pépite. Le Parisien en est convaincu.

Toko-Ekambi et Kadewere pourraient quand même venir

« Lyon a blindé Cherki l'été dernier, avec un gros contrat pour un garçon si jeune, et ne compte pas le prêter cet hiver. Mais l'OL va recruter à son poste. Il est sur le point d'attirer Karl Toko-Ekambi (Villarreal), et souhaite aussi enrôler Tino Kadewere (Le Havre). À Lyon, il n'est pas question de changer de cap question mercato après la brillante prestation du Gone. Non pas que l'OL ne compte pas sur Cherki, au contraire, mais Lyon, encore engagé sur quatre tableaux, ne veut pas le brûler, ni lui faire porter trop de responsabilités aussi vite. Il faudra alors contenir le garçon. Car il piaffe », peut-on lire dans le journal francilien. Considéré comme le plus grand talent que l’OL a formé, devant des Benzema ou Ben Arfa, Cherki est en tout cas entre de bonnes mains, car Garcia avait par exemple géré à la perfection le début de carrière d'Eden Hazard du côté de Lille.