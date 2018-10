OL : Lyon rassurant ? Dominique Sévérac sort le fouet

Dans : OL, Ligue 1.

Sur une série de trois matches sans victoire, toutes compétitions confondues, l'Olympique Lyonnais s'est remis dans le bon sens en s'imposant vendredi soir face à Nîmes. Un succès qui fait évidemment du bien en préambule d'une semaine à trois matches, avec notamment un rendez-vous peut-être déjà crucial en Ligue des champions mardi à Hoffenheim. Mais pour Dominique Sévérac, l'OL ne doit surtout pas s'enflammer après sa victoire contre le Nîmes Olympique car pour le consultant de la chaîne L'Equipe ce résultat positif est plutôt flatteur compte tenu de la prestation rhodanienne au Groupama Stadium.

« Le 2-0 de l’OL contre Nîmes c’est un score en trompe-l’oeil. Après la trêve internationale et le 5-0 pris au Parc des Princes, je m’attendais à une prestation plus solide de Lyon qui marque dans le temps fort de Nîmes, qui a un tir sur le poteau et qui plus largement dans le match a subi un nombre incalculables de tirs cadrés. Il y en a autant pour Nîmes que pour Lyon. Les Lyonnais ont été perforés de partout. Franchement ce n’est pas LA grosse prestation, et malgré le deuxième but au crépuscule du match et un peu casquette, ce n’est pas du tout rassurant », a lancé un Dominique Sévérac plutôt sévère avec l'Olympique Lyonnais, même s'il n'a pas tort sur l'ensemble de ses remarques.