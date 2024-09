OL ‍: Cherki à Galatasaray le 13 septembre, il réfléchit ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Sur le départ à l'OL pendant tout l'été, Rayan Cherki a une dernière chance de trouver preneur cette semaine. Les contacts sont bien en cours avec Galatasaray.

Toujours sous contrat pour un an à l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki n’a pas disputé le moindre match avec son club formateur cette saison. Sa présence aux Jeux Olympiques a permis de mettre cela en partie sur le compte d’une reprise tardive, même si l’argument ne tient pas bien longtemps quand on sait qu’Alexandre Lacazette n’a pas perdu de temps pour revenir dans le 11 de départ de Pierre Sage. Le meneur de jeu était autorisé à s’en aller cet été, mais pour des raisons différentes, son transfert au PSG puis au Borussia Dortmund n’a pu avoir lieu. Malgré des contacts en Italie et en Premier League, le Bleuet est toujours à Lyon. L’OL lui a offert une prolongation de contrat à des conditions revues à la baisse au début de l’été, mais cela n’a pas été suivi. Son départ libre en fin de saison est possible, tant un transfert en janvier à six mois de la fin de son contrat est peu probable.

Cherki a jusqu'à vendredi pour trancher

OL : Cherki, l'annonce qui a tué Friio ? https://t.co/Q5n1KbrCsX — Foot01.com (@Foot01_com) September 7, 2024

Mais rien n’est fini dans ce dossier, alors que son nom a été évoqué en Turquie ces derniers jours. Et cette piste pourrait prendre de l’ampleur d’ici à vendredi, et la clôture du marché des transferts en Turquie. En effet, Galatasaray a bien contacté Rayan Cherki pour lui proposer un pont d’or et le faire venir dans l’un des meilleurs clubs du pays. La bataille avec le Fenerbahçe de José Mourinho s’annonce intense cette saison entre les deux clubs d’Istanbul, sans oublier le Besiktas de Giovanni Van Bronckhorst. Selon nos informations, Galatasaray a bien l’intention de recruter un joueur offensif d’ici à vendredi, afin de répondre à la récente acquisition de Filip Kostic par Fenerbahçe. Des premières discussions ont eu lieu entre les parties concernées, mais Rayan Cherki a été prévenu par le club d’Istanbul qu’il serait signé comme un ailier de la formation d’Oman Buruk, et non un meneur de jeu.

Un placement qui ne fait pas forcément rêver le joueur de l’OL. Cela même si un choix devra être fait, celui d’être transféré dans un club ambitieux d’un championnat moindre, ou bien de rester à Lyon avec un temps de jeu réduit pour y terminer son aventure avant de partir libre. L’idée de le voir prolonger parait pour le moment bien compliquée, sachant qu’en dehors de quelques fuites dans les couloirs du Groupama Stadium, aucune avancée concrète n’a eu lieu en ce sens depuis le début de l’été.