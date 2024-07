OL ‍: Cette vente imprévue devient complètement folle

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL doit vendre mais pour le moment, le club rhodanien ne croule pas sous les offres. Un seul joueur occupe toutefois les pensées des clubs européens.

Cela a été confirmé ce jeudi matin dans L’Equipe mais c’est une information qui était connue depuis un mois déjà : l’OL a besoin de vendre pour équilibrer ses finances et surtout sa balance du mercato largement déficitaire. Il faut dire que John Textor est à la tête de l’équipe la plus dépensière d’Europe sur l’année 2024, rien que cela. De belles ventes sont espérées. Alexandre Lacazette a déjà refusé cette possibilité et s’est inscrit sur la durée pour encore une année dans le Rhône. En revanche, le deuxième meilleur buteur du club va partir. Il s’agit bien de Jake O’Brien, le surprenant défenseur central recruté pour une bouchée de pain après son passage en Belgique alors que Crystal Palace ne comptait pas sur lui. Désormais, après sa solide saison en Ligue 1, et son sens du but pour ne rien gâcher, l’Irlandais est dans le viseur de solides clubs européens.

Une belle vente, mais loin d'être un record

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jake O’Brien (@obrienjake_)

Ces derniers jours, le dossier prend une tournure assez folle avec le réel espoir de dépasser la barre des 20 millions d’euros pour cette vente à Lyon. En effet, après Brentford et West Ham, c’est Wolverhampton qui est venu aux renseignements, même si Everton est toujours bouillant sur O’Brien. Et le Telegraph annonce ce jeudi soir que l’Ajax Amsterdam est maintenant sur les rangs pour recruter un joueur capable de lui permettre de remonter la pente selon les dirigeants du club de la capitale néerlandaise. De quoi faire monter les enchères, mais ce sera juste pour le faire arriver dans le Top10 des plus grosse ventes de l’OL, habitué à très bien céder ses pépites. Ces dernières années, Lyon a cédé Lukeba pour 30 ME à Leipzig, Barcola pour 45 ME au PSG, Paqueta à West Ham pour 43 ME ou encore Bruno Guimaraes à Newcastle pour 42 ME.