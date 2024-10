OL ‍: Cette surprise du mercato choque le vestiaire

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Jeudi soir, l'OL a subi une défaite malencontreuse face à Besiktas en Ligue Europa. La performance d'un joueur rhodanien est en revanche soulignée, à savoir celle de Tanner Tessmann.

L'OL a vu sa série de victoires stoppée face à Besiktas ce jeudi soir en Ligue Europa. Pourtant, les hommes de Pierre Sage auront su se créer de nombreuses occasions. Mais à l'instar du PSG en Ligue des champions quelques jours plus tôt, le manque d'efficacité aura fini par porter préjudice aux Gones. Si ce mauvais résultat pourrait être un simple accident, une réaction est attendue dès ce week-end en Ligue 1 face à Auxerre. Mais en tout cas, malgré cette récente défaite, les fans et observateurs lyonnais veulent mettre en lumière la belle prestation de Tanner Tessmann, qui s'impose peu à peu comme une valeur sûre pour Pierre Sage. Aussi, certains de ses coéquipiers sont sous le charme, à l'image de Ainsley Maitland-Niles.

Tessmann impressionne

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tanner Tessmann (@frantanjam5)

Ces dernières heures en conférence de presse, l'ancien d'Arsenal n'a pas tari d'éloges sur son coéquipier américain : « Il y a maintenant plus de joueurs anglophones avec l’arrivée de Tanner Tessmann. C’est un milieu de terrain très dynamique qui apporte quelque chose de nouveau à l’équipe. Il a réalisé une très belle prestation hier soir. Il apporte beaucoup de profondeur à l’équipe et a besoin de plus de minutes de jeu pour montrer ses qualités. Il va rendre les choix de l’entraîneur encore plus difficiles ». Même son de cloche du côté de Pierre Sage : « Je suis très heureux de sa performance d’hier soir. Il amène de la stabilité au milieu de terrain dans un cadre similaire à ce que peut nous apporter Nemanja Matic. Il propose un jeu long qui permet de renverser le jeu, il a de la profondeur et une belle frappe au but, comme vous l’avez vu hier soir, ce qui peut nous permettre de dénouer certaines situations. S’il continue comme ça, il gagnera du temps de jeu ». Pour rappel, Tanner Tessmann a rejoint l'OL l'été dernier pour cinq ans en provenance de Venise contre 6 millions d'euros.