OL : Ce scandale dénoncé par Jérémy Morel

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais n'a pas le droit de se louper ce jeudi soir face à Villarreal, car le club de Jean-Michel Aulas ne cache pas ses ambitions dans cette Europa League dont la finale aura lieu au Groupama Stadium avec un ticket pour la Ligue des champions offert au lauréat. Mais du côté de l'OL, le nul concédé dimanche à Lille est encore dans les têtes. Et Jérémy Morel ne le cache pas, il est furieux de la copie rendue par ses coéquipiers et lui dans le Nord, jugeant totalement normal le coup de colère de Bruno Genesio dans le vestiaire lillois.

« Le coach n'a pas l'habitude de monter le ton aussi fort. Là, on a vraiment dépassé les bornes et son quota de confiance. Il faut aussi se remettre en question collectivement et regarder les choses en face. C'est inadmissible de repartir de là-bas avec un seul point. J'étais le premier à comprendre son énervement. Comme une bonne partie du vestiaire », a reconnu le défenseur de l’Olympique Lyonnais, bien conscient que l'écart avec Monaco et l'OM est désormais énorme dans la course au podium. En se qualifiant face à Villarreal, l'OL pourrait tout de même se faire un petit peu pardonner avant le derby.