OL : Ce jeune attaquant prêt à faire une demande osée à Lyon

Dans : OL, Mercato.

Auteur d’une saison très convaincante avec Le Havre, Jean-Philippe Mateta est en train de réussir son pari, en prouvant qu’il a le niveau pour être un élément majeur d’un club qui joue la montée en Ligue 1. Recruté en provenance de Châteauroux il y a presque deux ans de cela, le grand attaquant de 20 ans a pris son envol avec cette expérience en Normandie, et cela lui donne visiblement des idées. Selon So Foot, le natif de Clamart envisage de demander à l’Olympique Lyonnais de prolonger son prêt au Havre, afin de continuer à lui donner du temps et le faire progresser, ce qu’il craint de ne pas pouvoir faire dans le Rhône.

Une démarche assez inédite qui démontre que Mateta est encore lucide sur la difficulté de s’imposer à Lyon à un si jeune âge et avec une grosse concurrence en attaque, même si les dirigeants lyonnais attendront peut-être de voir comment va se goupiller le mercato estival avant de prendre une telle décision. Seule certitude, ce prêt au Havre est une réussite, et l’espoir du club doyen de jouer en Ligue 1 la saison prochaine pourrait aussi permettre à Mateta de continuer son parcours à un niveau encore plus proche de celui de l’OL.