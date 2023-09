OL ‍: Caqueret choqué ‍: « ‍C'est inadmissible ‍»

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'heure est grave à Lyon, où les matchs s'enchaînent sans aucune victoire depuis le début de saison de Ligue 1. Désormais réduit à jouer le maintien, alors que John Textor revendiquait une place sur le podium du champion, l'équipe de Fabio Grosso a sombré à Brest. Dans le vestiaire de l'OL on ne masque plus que la situation est dorénavant très grave. Sur Canal+ Sport, Maxence Caqueret n'a pas tourné autour du pot, oui, c'est une énorme crise que traverse l'Olympique Lyonnais et il est inutile de faire croire que tout peut se régler en l'espace de quelques jours.

« On n’a pas su jouer au foot, on a subi du début à la fin du match. Donc, une fois de plus, c’est inadmissible. Je ne peux rien dire d’autre. Si c’est une crise ? Oui, c'est une crise. On n’a pas gagné un seul match depuis le début de saison, ce n’est pas normal. Il y a un gros souci. Maintenant, c'est à nous de changer les choses, parce qu’on ne peut pas continuer ainsi. »