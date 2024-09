OL ‍: Caqueret c'est un gros problème

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sur le banc contre Marseille puis face à l’Olympiakos, Maxence Caqueret a été relancé par Pierre Sage dimanche pour le déplacement sur la pelouse de Toulouse (1-2). Mais une fois de plus, le milieu de terrain de l’OL a déçu.

Auteur de matchs intéressants lors de la remontée de l'Olympique Lyonnais en fin de saison dernière, Maxence Caqueret est la cible de multiples critiques ces dernières semaines. Il faut dire que le milieu de terrain de 24 ans enchaîne les prestations décevantes, ce qui lui a d’ailleurs valu un tour sur le banc. Remplaçant contre l’OM dimanche dernier puis face à l’Olympiakos en Europa League jeudi, le natif de Vénisseux avait une nouvelle chance de se rattraper en débutant la rencontre contre Toulouse ce dimanche (1-2). Sur le terrain pendant 90 minutes, Maxence Caqueret a une nouvelle fois déçu et continue de perdre des points auprès de son entraîneur et des supporters.

Pierre Sage doit sévir avec Caqueret

Sur sa chaîne Twitch, le streamer SeriousCharly s’est montré excédé face aux prestations toujours plus indigentes de Maxence Caqueret. A tel point que pour le supporter de l’Olympique Lyonnais, il en est désormais de la responsabilité de Pierre Sage de ne plus faire jouer Maxence Caqueret pendant un certain temps. Reste qu’avec l’enchainement des matchs (Glasgow jeudi puis Nantes dimanche), il y a fort à parier que le milieu de terrain lyonnais aura de nouveau du temps de jeu. « Caqueret, il a complètement la tête à l’envers. Il est à la rue. On peut avoir deux lectures là-dessus. On peut dire qu’il est nul, qu’il faut qu’il dégage et qu’il est surcoté, peut-être. Mais on peut avoir une deuxième lecture en se demandant si c’est rendre service à Caqueret de continuer à lui donner du temps de jeu » a lancé le streamer avant de poursuivre

OL : C’est maintenant officiel, Caqueret a perdu le totem https://t.co/UBUpdbpwCB — Foot01.com (@Foot01_com) September 27, 2024

« Il a besoin de repos, il a besoin de couper, il a besoin qu’on le laisse tranquille. Il est à un niveau Ligue 2 ou National depuis le début de la saison et même avant, il faut lui foutre la paix, arrêter de le titulariser et l’envoyer faire un tour sur le banc ou même en dehors du groupe pour se ressourcer et revenir en étant le joueur qu’il a été à un moment donné. Mais à ce stade, le coupable ce n’est même pas Caqueret, c’est Pierre Sage ! Il ne doit pas aligner Caqueret 90 minutes à Toulouse avec le niveau qu’il affiche. Ce n’est pas le SAMU social, on n’est pas là pour donner du temps de jeu aux gens qui sont tristes. Caqueret ne doit plus voir le terrain pendant un certain temps, c’est calamiteux » a argumenté SeriousCharly, qui espère que Pierre Sage va agir rapidement en se passant de Maxence Caqueret pour les matchs à venir.

Car au contraire de Corentin Tolisso, qui a retrouvé ses jambes de feu en ce début de saison en enchaînant les très bonnes prestations, Maxence Caqueret est de plus en plus en difficulté au point d’atteindre un niveau de jeu incroyablement bas quand on sait ce dont est capable le joueur de 24 ans. C'est trop gros pour être vrai et cela doit se traduire par une sanction rapide de Pierre Sage.