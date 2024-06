OL ‍: Business is business, Textor piège Rayan Cherki

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'offre de prolongation de l'OL pour Rayan Cherki est tombée, et John Textor a fait une proposition très basse, qui risque de ne pas passer. Une tactique sournoise de la part du propriétaire américain.

John Textor l’avait promis dans une sortie devenue virale, il comptait bien montrer son amour à Rayan Cherki en lui faisant une offre de prolongation. C’est chose faite puisque le meneur de jeu lyonnais, qui voit son contrat se terminer en juin 2025 avec donc le risque de partir libre, vient de recevoir une offre de la part de l’OL. Selon L’Equipe, ses représentants ont reçu une offre la semaine dernière, pour un contrat allant jusqu’en 2028 et un salaire revu à la baisse. Un lien avec ses dernières saisons qui n’étaient pas en adéquation avec l’un des plus gros salaires du club. Seules des primes en fonction de son utilisation et de ses performances permettaient de faire grimper l’addition.

Mais à 20 ans, voir Rayan Cherki accepter de baisser son salaire serait tout de même très étonnant. Vers le début de négociations compliquées, qui devraient amener à son départ libre dans un an ? C’est un cheminement possible alors que le joueur, amené à jouer les Jeux Olympiques, ne croule pas sous les demandes et a même été recalé par des clubs de Premier League, pas convaincus par son comportement. Le PSG est toujours cité comme un club intéressé, mais pour le moment absolument rien n’a bougé en ce sens. Un statu quo est donc possible cet été, et c’est le scénario le plus plausible à l’heure actuelle.

Les chances que Cherki accepte sont proches de zéro

Selon la presse italienne, qui suit aussi le dossier car Cherki a déjà été annoncé dans le viseur de clubs de Serie A, John Textor s’est surtout protégé en effectuant cette offre revue à la baisse. Personne ne pourra ainsi lui reprocher de ne pas avoir tenté de conserver le meneur de jeu. Et il sait qu’il a tout à gagner en cas d’accord final avec un contrat prolongé et un salaire baissé. Mais dans la presse italienne comme dans L’Equipe, on laisse clairement entendre qu’il n’y a aucune chance que Rayan Cherki accepte cette baisse de salaire à seulement 20 ans, et risque même de mal prendre ce manque de considération à son égard. Même si sur le plan des performances sportives, le Franco-Algérien a plus souvent déçu que convaincu ces derniers mois.